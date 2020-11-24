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涉幫墓園就地合法收賄120萬 高雄殯葬課長減輕判6年半

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市政府殯葬管理處前課長胡燕鵬涉指導大寮區「玫瑰園」墓園以假文件申請就地合法，他再「代為決行」核准，業者萬宗芳事後給120萬元謝禮。一審依貪汙罪判胡11年徒刑，褫奪公權7年、萬女2年，褫奪公權1年；二審高雄高分院今上午將胡燕鵬減輕改判6年半、褫奪公權4年，萬女則駁回，全案可上訴。

胡燕鵬今天到庭聽判，得知刑度獲減輕，表示「尊重司法」，但他應該會再上訴，並透露目前仍停職中，不願多談。

一審判決指出，萬宗芳（65歲）經營的「玫瑰園墓園」2016年7月20日遭檢舉違規設置墳墓、納骨塔，時任市府殯葬管理處殯葬禮儀課長胡燕鵬（59歲）指示科員去現勘，發現確實違反殯葬管理條例規範；由於殯葬條例2002年公布施行之前就存在的宗教團體所屬公墓設施，依法可以繼續使用，胡竟指導萬女佯裝成宗教所屬墓園。

萬宗芳取得不實文件佐證玫瑰園墓園1973年就附屬某教會，2016年8月提出申請，胡燕鵬協助做簽呈及公文，為避免處長察覺有異，還僭越首長權限，自行以二層決行名義代為決行，墓園因此就地合法，能繼續使用。

2016年8月16日核發公文當天，萬宗芳表示「要感謝你一下」，胡燕鵬回答「看你的意思」，萬女於墓園門口交付裝有120萬元的紙袋；後來民眾再次檢舉，殯葬處才在2017年9月撤銷許可，但這段期間墓園售出墓基1座、納骨櫃29座，賺進365萬4000元。

胡燕鵬一審時承認有指導業者，辯稱是二層決行名義代為決行，沒偽造文書，有還回120萬未收賄；萬宗芳也否認犯行，辯給120萬是基於感恩的心、奉獻給他，不是賄賂。

一審合議庭認定胡燕鵬明知萬宗芳的申請為不實，沒依法查核，更以二層代為決行，120萬確實跟墓園合法有關，也沒退款，已違背職責，痛批他嚴重敗壞吏治、萬女敗壞公務清廉，兩人犯後還都沒反省，各判刑11年及2年。

高雄大寮區玫瑰園墓園遭檢舉違法，時任市府殯葬管理處課長胡燕鵬涉指導並協助業者就地合法，事後收120萬謝禮。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網
高雄大寮區玫瑰園墓園遭檢舉違法，時任市府殯葬管理處課長胡燕鵬涉指導並協助業者就地合法，事後收120萬謝禮。圖／翻攝自玫瑰園墓園官網

收賄 偽造文書

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