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鄉代轉戰議員涉買票 屏東議員周陳文彬二審仍判4年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

無黨籍屏東縣議員周陳文彬遭控前年選舉期間，涉以每票1000元賄選，曾姓助理偵訊也供出賄款來自於他，一審依交付賄賂罪判周陳文彬4年徒刑，褫奪公權6年、曾姓女助理2年，褫奪公權4年、石姓女樁腳3年4月、褫奪公權5年；周等人提出上訴後，二審高雄高分院今天上午上訴駁回，仍可上訴。

52歲周陳文彬曾任兩屆屏東縣春日鄉的鄉代，2018年11月參選屏縣第13選區（春日鄉）縣議員，成功當選，但就任4天即因涉賄選遭收押；檢方及同選區對手對他提當選無效之訴，一審也判當選無效，現二審審理中。

判決指出，周陳文彬2018年7月間在屏東林邊鄉宴請多名選民，他當場塞2000元給曾姓女助理，囑託轉交給紀姓選民當「生日禮金」，曾女7月27日前往交付賄款；同年10月6 日下午1點多，周陳文彬接到黃姓選民電話稱想喝酒，要求「處理」，周聽聞隨即答應，委由曾姓女助理找石姓女樁腳轉交2000元。

去年11月間，周陳文彬給曾女1萬4000元，委託以1票1000元向枋寮鄉水底寮區域買票，之後又給1萬6000元委託對林邊區選民買票，但後來傳出查賄風聲，這兩筆賄款皆作罷。

周陳文彬審理時全盤否認賄選，辯稱是給予輔選的酬勞，競選方針為不買票，至於1萬4000元、1萬6000元是曾姓女助理擅自違背指示，非他授意。

一審合議庭認為，周陳文彬雖否認是給生日禮金、酒錢，與其他證人說法有出入，另1萬4000元、1萬6000元部分，曾姓女助理應訊時也證實來自周，認定都屬於賄款。

無黨籍屏東縣議員周陳文彬遭控前年競選期間，涉買票賄選。圖／翻攝自周陳文彬臉書
無黨籍屏東縣議員周陳文彬遭控前年競選期間，涉買票賄選。圖／翻攝自周陳文彬臉書

屏東縣 賄款 賄選 當選無效

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