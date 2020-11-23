工作重長期加班公司不給加班費 法院判補給28萬

彰化縣受雇於機械公司的許姓業務課長經常加班趕辦客戶業務，公司卻不給加班費，他因此辭職提告，彰化地方法院判處公司應給付許課長28萬多元加班費。圖／資料照 彰化縣受雇於機械公司的許姓業務課長經常加班趕辦客戶業務，但公司卻不給加班費，並表示需於前一天或當日退勤前寫加班申請單經主管核准，才能申請加班費，後經其他員工證稱，許課長的確常在公司要求下趕辦業務才會加班，彰化地方法院判處公司應給付許課長28萬9917元加班費。

許男是從2016年間到2019年間受雇於機械公司，薪資從4萬2000元一路調高到5萬元，由於其工作具有相當專業性，需根據客戶提供的機型圖面與零組件圖計算零組件之重量、材質、成本，再向客戶報價、議價，計算耗時繁複，由於該公司僅許課長具備此項專業能力，所以工作量相當繁重。

公司規定每天上班時間上午8時至下午5時，休息時間為12時至下午1時，即使許男常提前一個小時就到公司，但因客戶常會要求趕件，且因業務多，他經常得工作到下午6點半，但公司說他擔任主管職工作屬責任制，拒絕簽核加班申請單。

許男無法忍受公司長期增加工作量、未給付加班費，且未依約自去年4月起調薪至5萬元，去年6月請辭，公司才補上薪資差額，但許男提告要求公司要給付給他未給的加班費及短少提撥的勞工退休金2萬多元。

不過公司代表卻辯稱，公司不鼓勵員工加班，為免員工片面延長工時，在工作規則第10章即規定「員工欲加班者，應於加班當日退勤前或前一工作日提出，並填寫「加班申請單」，經主管簽核後，始可加班，否則視為處理私人事務，不得申請加班費。」

但經公司其他員工證稱，許男常加班到下午6到7點，公司會要求他限時完成工作，早會時也會聽到主管說有些客戶在趕，要許男當天就要完成報價，繪圖人員也說，有時客人會下午以電子郵件寄送圖面，且限時要求報價，有時也會在開早會時，聽到主管問許男為何沒在客戶要求的時間內完成工作等。

判決指出，根據出勤紀錄，公司已落實查察員工加班情形，對於許男長期逾時下班難委說不知，但卻未制止或反對，即公司同意許男延長工時，以完成指派工作，應依勞動基準法規定給付延長工時工資。

許男要求公司要補給29萬2525元加班費，扣除公司先前已給的2608元，判決需再補給28萬9917元加班費，並需再補提繳2萬2059元貳仟零伍拾玖元至許男勞工保險局勞工退休金個人專戶，全案可上訴。