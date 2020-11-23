噴NCC旗幟前恐嚇台大新研所 田山盛國無保請回遭撤銷

男子田山盛國不滿NCC不給中天新聞台換照，19日上午先打電話恐嚇台灣大學新聞研究所，再到NCC朝旗幟噴漆，高喊「NCC是綠色恐怖」。台北地檢署訊後認為田涉犯妨害公務、妨害自由等罪嫌，向法院聲請羈押；台北地院20日裁定田無保請回。檢方抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，原裁定撤銷，發回北院。

高院指出，從田山盛國說詞和卷內證據資料，可認他涉犯刑法恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大。台大新聞所林姓女行政人員表示，田山盛國從11月19日上午9點10分起，先後打電話到辦公室兩次，恫嚇「將採取行動，叫其他同事快跑」，高院認為他在短時間內兩度恐嚇，與一審認定「並無連續綿密之情形」有出入。

高院認為「將採取行動，叫其他同事快跑」這些話客觀上已是惡害通知，以社會一般觀念判斷，足以使人心生畏懼，危及日常生活的安全感，而且恐嚇罪的成立不以行為人真有加害之意為必要，原裁定以相較於明確具體表示將如何加害他人的情形，認為田山盛國具體犯罪情節較輕微，有可議之處。

原裁定以田山盛國在檢察官和北院訊問時所表示的内容，認他情緒已有一定平復，且有悔意，認定無事實足認有反覆實施恐嚇罪之虞，高院也認為這樣的考量是否適當，不無疑問。高院認為檢察官抗告有理，有調查確認必要，因此撤銷發回。