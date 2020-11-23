涉貪2千萬 新北市議員黃永昌獲1千萬交保

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴後，今天傍晚獲新北地院裁定1千萬元交保。本報資料照片 國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，羈押至今近4個月，今天被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴，全案下午移審新北地院；移審庭上，黃坦承使公務員登載不實，否認詐取財物和洗錢，請求法官給予交保機會，最終獲法院裁定1千萬元交保。目前辦保中。

新北市議會近年接連傳出多起議員詐領補助款，黃永昌案爆發前，同黨議員鄭戴麗香、民進黨籍議員高敏慧和王淑慧也曾因詐領補助款被約談。其中，黃永昌涉嫌詐領的金額最高，從2009年到2020年為止，總共利用9名人頭助理詐領約2028萬元。

移審庭上，黃永昌承認自己有錯，涉犯使公務員登載不實罪，但他矢口否認詐取財物和洗錢。他辯稱，補助款雖然是匯到他和他開的保全公司銀行帳戶，但錢還是用來聘請助理，而且人頭助理只有6名，並非9名。

「我錯是錯在便宜行事！」黃永昌表示，助理補助款以前是發給議員，由議員發給助理，現在是直接匯到助理銀行帳戶，但有些助理因為個人因素（在外開公司、想領現金…等等）不便直接掛名助理，所以才會將所有的錢匯到同一個帳戶再做分配，「確實有不對的地方」。

檢察官表示，黃永昌雖然羈押禁見，但他對外界有一定影響力，甚至有2名證人在偵查階段一度想翻供。此外，他又有市議員身分，如果具保在外，有可能以議會開議等理由告假，有影響訴訟進行或證人證詞的可能；檢察官主張續押，但也建請法院如果要裁定交保，金額至少要超過1千萬元。

法院審酌黃永昌對於檢察官所提保釋金額沒有意見，考量全案證據調查已經完備，另權衡黃行使訴訟防禦的權利，最後裁定1千萬元交保，但如果未能具保，則維持羈押禁見。