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鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格
鐵路警察李承翰遭刺死案，全案今天下午4點在台南高分院開庭，高分院合議庭委由成大醫院針對鄭姓凶嫌進行精神鑑定，結果認定鄭沒有反社會人格。台南高分檢檢察林志峯則認為，鄭因經商失敗，對穿著制服執法警察攻擊，具有反社會人格，此部分不同意成大的鑑定證據能力。
鄭姓男子去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子涉嫌刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為鄭明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，嘉義地方法院認為鄭罹患思覺失調症判無罪，引起軒然大波。
林志峯認為，台中榮民醫院嘉義分院為鄭做的精神鑑定有瑕疵，沒有證據力，要求重新鑑定，合議庭委由成大醫院重新鑑定，結果不認為鄭具有反社會人格，但鄭因長期未服藥，行凶時辨識能力明顯降低，有必要接受戒護治療。鄭如按時服藥，推論有可能不會行凶。
對於此結果，林志峯說，最高法院有案例，嫌犯如有反社會人格，不受刑法19條第1項規定限制，此規定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。
承審法官表示，鄭羈押期至12月4日，是否延押，以及是否傳喚台中榮民醫院嘉義分院醫師沈正哲及成大醫院醫師做證，合議庭將再開會決議，訂12月30日開審理庭。
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