鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

鐵路警察李承翰遭刺死案，全案今天下午4點在台南高分院開庭，高分院合議庭委由成大醫院針對鄭姓凶嫌進行精神鑑定，結果認定鄭沒有反社會人格。台南高分檢檢察林志峯則認為，鄭因經商失敗，對穿著制服執法警察攻擊，具有反社會人格，此部分不同意成大的鑑定證據能力。

鄭姓男子去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子涉嫌刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為鄭明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，嘉義地方法院認為鄭罹患思覺失調症判無罪，引起軒然大波。

林志峯認為，台中榮民醫院嘉義分院為鄭做的精神鑑定有瑕疵，沒有證據力，要求重新鑑定，合議庭委由成大醫院重新鑑定，結果不認為鄭具有反社會人格，但鄭因長期未服藥，行凶時辨識能力明顯降低，有必要接受戒護治療。鄭如按時服藥，推論有可能不會行凶。

對於此結果，林志峯說，最高法院有案例，嫌犯如有反社會人格，不受刑法19條第1項規定限制，此規定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。