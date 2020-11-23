前桃園市議員張運炳賄選判刑定讞 預計11月26日發監

桃園市中壢區前無黨籍市議員張運炳因賄選，被台灣高等法院判刑3年6月、褫奪公權4年，桃園地檢署預計26日發監執行。圖／桃園市議會提供

前桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳涉嫌在107年議員選舉中賄選，二審經高院判處3年6月徒刑，褫奪公權4年，案經最高法院駁回上訴，全案定讞，桃園地檢署預計26日發監執行。

桃園地方檢察署今天表示，張運炳經最高法院駁回上訴判刑定讞，檢方預計在26日發監執行，由於不適用「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」，為了確保張運炳如期執行，經同意要求他每天到轄區派出所簽到，截至目前無異狀。

張運炳為改制前桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員，並於改制桃園市後，當選中壢區第1屆桃園市議會議員。民國107年間，張運炳參加桃園市議會第2屆議員選舉並當選。

檢調查出，張運炳為圖連任，與擔任助理的堂弟張芳焱於107年11月24日投票日清晨，向林姓民眾以事後交付新台幣4000元方式期約賄選，並請林姓民眾代為轉交賄款1萬2000元給其他2名民眾而為預備交付賄賂，另交付3名民眾各4萬元、1萬1000元及1萬6000元賄款。

一審桃園地方法院判處張運炳3年6月徒刑、褫奪公權4年；張芳焱判刑2年，褫奪公權2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理認為，張運炳等人自白犯行，事證明確，但一審判決有未宣告沒收其它準備用來行賄的92萬餘元現金等違誤，因此撤銷改判。

二審審酌，張運炳等人破壞選舉公正性，對張運炳、張芳焱分別量處有期徒刑3年6月及2年，並各宣告褫奪公權4年及2年。

案經張運炳提起上訴，最高法院認為二審判決並無違背法令，駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

另外，張運炳因涉賄選，民事當選無效官司一審敗訴，他今年2月間主動請辭，也向台灣高等法院民事法庭撤回上訴，當選無效確定。