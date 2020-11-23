快訊

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

騎車叼菸沒點燃 遇警攔檢心生不滿 開口罵警違規變違法

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

邱姓男子騎機車時嘴裡叼菸，但未點燃，不滿石姓警員攔查指他違規發生爭執。邱因辱罵石員，被檢方依妨害公務罪嫌起訴。邱辯稱，石未出示證件，不知他是警員。基隆地院審結，指石穿制服，騎警用機車執勤，還請求警力支援，邱稱直到被帶到派出所才知石是警員，辯詞不足採信，判拘役50日。全案可上訴。　

判決指出，邱男今年9月1日下午騎機車，沿基隆市愛三路往義一路方向行駛。警一分局忠二路派出所石姓警員看見邱叼著香菸攔查。邱心生不滿，用台語辱罵石員「你去乎幹幹ㄟ」、「幹...…，你娘的」等話，被基隆地檢署依妨害公務罪嫌起訴。

邱男坦承因騎車嘴叼香菸遭警員攔查，但否認有何侮辱警員犯行，辯稱石雖穿警察制服，但他要求出示證件，石都不出示，後來直到他去派出所，才知道他是警察。

石姓警員證稱，當天身穿制服，騎乘警用巡邏機車在仁二路、愛三路口停等紅燈，看到邱叼菸騎車過去。攔查時有先跟邱這樣違規，但邱好像對菸沒有點燃這部分非常有意見，要求請所長過來處理，並講一些有的、沒的，嗆他「你去乎幹幹ㄟ」。

石說，查證過程中邱的態度真的很差，所以請求支援，合力把邱帶回派出所，全程有用密錄器蒐證。

法官當庭勘驗密錄器畫面，從機車照後鏡可見石穿制服靠近邱男。邱嘴裡叼一根菸，石指邱違規，邱質疑只叼菸不算違規，要求見所長、看證件。石稱已有穿警察制服，邱就開口罵「你去幹幹ㄟ」，等支援警力到場又開口罵人，認定犯行。

法官指出，道路交通管理處罰條例規定汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸影響他人行車安全者，處600元罰鍰，石員攔檢有合理依據，並屬依法執行職務。

法官說，石員身穿警察制服，騎乘警用巡邏機車執勤，因邱男不配合請求警力支援。邱依此情況當可輕易知道石是警員，辯稱因石未出示證件，所以直到派出所才知石是警員與常情不合，不足採信，判拘役50日，如易科罰金以1千元折算1日。

邱男騎機車嘴裡叼菸遇警攔查心生不滿，開口辱罵警員，基隆地院審結，依妨害公務罪判拘役50日。記者邱瑞杰／攝影
邱男騎機車嘴裡叼菸遇警攔查心生不滿，開口辱罵警員，基隆地院審結，依妨害公務罪判拘役50日。記者邱瑞杰／攝影

制服 警察 基隆

延伸閱讀

酒駕罰不怕！一個月3次「被查獲」改重判1年4月

防疫需求 東琉離島海運明年6月要持證件登船

山老鼠復興區偷國有扁柏 遭警方攔查逮捕

騎士突發腦栓塞幸遇警送醫 康復寫信感謝

相關新聞

嫌鄰居狗吵！嘉義老翁刀砍兩犬釀死傷 被判罰4月罰20萬

嘉義縣張姓老翁日前酒後，不滿廖姓飼主2條黑狗吠叫，持長刀型鋭器砍殺2狗，其中1狗頭頂到鼻樑處遭砍開、當場死亡，另1狗嘴被...

台南蘇大媽鬧台北轉運站 客運拒載警依社維法裁處

台南檢局達人蘇大媽，11月22日晚上7時許，疑似大鬧台北轉運站，因「代保管物品」和欣客運姚姓主任發生口角，警方獲報到場，...

37歲男用這招三方詐騙 不知情跑腿員收款還幫買東西

詐欺判刑遭通緝的37歲黃姓男子，涉徵求「跑腿」人員，並取得對方銀行戶頭帳號，另一方面上網張貼出售演唱會門票詐騙訊息，有人...

鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

鐵路警察李承翰遭刺死案，全案今天下午4點在台南高分院開庭，高分院合議庭委由成大醫院針對鄭姓凶嫌進行精神鑑定，結果認定鄭沒...

播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

中天新聞台爭議，行政院長蘇貞昌痛批國家通訊委員會(NCC)「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」讓假訊息擴散，10天後N...

台北市消防局弊案 消防隊員用假個資詐245組火災警報器

台北市消防局圓山分隊隊員范峻恩，被控2018年至去年間，以假民眾個資申請住宅火災警報器，獲得245組價值共約5萬多元，涉...

自稱法官的弟弟 新北男子吸金6.8億元被訴

新北一名王姓男子自稱是法官弟弟，並稱有管道從申辦門號過程賺取傭金，自前年8月開始以每月1%到6%不等利潤招攬民眾刷卡代墊...

F-16投誠假訊息 刑事局：偵辦是最好的遏止

民進黨立委賴惠員今天質詢指出，F-16戰機失聯，卻有網路假訊息稱失聯飛官投誠，警方是否有積極作為；刑事局長黃明昭說，此案...

查扣大陸抽砂船還要花錢顧？ 蔡碧仲提「沒入」當靶船

中國大陸籍「長鑫36號運砂船」、「豐溢9969號抽砂船」盜取我砂石，澎湖地檢署19日第3次標售仍告流標，是否進行4拍或充...

酒駕罰不怕！一個月3次「被查獲」改重判1年4月

新北市男子陳朝利酒駕被罰，但罰不怕，今年8月，他三度在住家附近新店區北宜路被攔檢，都沒有通過酒測，檢察官偵辦對他求重刑；...

林榮基案判太輕 陳宗彥：全盤修正檢討社維法

台灣銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆，3嫌各判3至4月徒刑，他認為代價太小；針對是否修法，內政部次長陳宗彥今天說，社會秩序維護...

京華城活埋工人 現場負責人、工地主任繳10萬獲緩起訴

台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署調查後，認為營造商...

熱門新聞

可惡！壞媽媽逼12歲女兒賣淫老翁 和男友玩母女「3P」

台中驚傳雙「桶屍」案 一中年男子、未成年女疑遭殺害棄山區

國三台南新化段5車追撞 一命危一輕傷

凶嫌良心難安供出兩藏屍地 揭滅口土地仲介桶屍疑案

大貨車凌晨轉彎撞上直行單車 女騎士命喪距家100公尺外

影／南投國中生拍桌狠嗆老師 師勸沒效無奈報警處理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。