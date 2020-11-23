騎車叼菸沒點燃 遇警攔檢心生不滿 開口罵警違規變違法

邱姓男子騎機車時嘴裡叼菸，但未點燃，不滿石姓警員攔查指他違規發生爭執。邱因辱罵石員，被檢方依妨害公務罪嫌起訴。邱辯稱，石未出示證件，不知他是警員。基隆地院審結，指石穿制服，騎警用機車執勤，還請求警力支援，邱稱直到被帶到派出所才知石是警員，辯詞不足採信，判拘役50日。全案可上訴。

判決指出，邱男今年9月1日下午騎機車，沿基隆市愛三路往義一路方向行駛。警一分局忠二路派出所石姓警員看見邱叼著香菸攔查。邱心生不滿，用台語辱罵石員「你去乎幹幹ㄟ」、「幹...…，你娘的」等話，被基隆地檢署依妨害公務罪嫌起訴。

邱男坦承因騎車嘴叼香菸遭警員攔查，但否認有何侮辱警員犯行，辯稱石雖穿警察制服，但他要求出示證件，石都不出示，後來直到他去派出所，才知道他是警察。

石姓警員證稱，當天身穿制服，騎乘警用巡邏機車在仁二路、愛三路口停等紅燈，看到邱叼菸騎車過去。攔查時有先跟邱這樣違規，但邱好像對菸沒有點燃這部分非常有意見，要求請所長過來處理，並講一些有的、沒的，嗆他「你去乎幹幹ㄟ」。

石說，查證過程中邱的態度真的很差，所以請求支援，合力把邱帶回派出所，全程有用密錄器蒐證。

法官當庭勘驗密錄器畫面，從機車照後鏡可見石穿制服靠近邱男。邱嘴裡叼一根菸，石指邱違規，邱質疑只叼菸不算違規，要求見所長、看證件。石稱已有穿警察制服，邱就開口罵「你去幹幹ㄟ」，等支援警力到場又開口罵人，認定犯行。

法官指出，道路交通管理處罰條例規定汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸影響他人行車安全者，處600元罰鍰，石員攔檢有合理依據，並屬依法執行職務。