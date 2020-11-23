播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

中天新聞台製播的新聞內容，因兩度違反衛星廣播電視法，遭NCC各裁罰80萬元，提告後，台北高等行政法院認為認事用法無誤，原處分都合法，判中天敗訴。圖／本報資料照。 中天新聞台爭議，行政院長蘇貞昌痛批國家通訊委員會(NCC)「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」讓假訊息擴散，10天後NCC依違反衛廣法裁罰百萬元，中天又播放「報韓國瑜新聞太多」、「NCC重罰中天百萬」、「關西機場搜救被罰40萬」挨罰共160萬元。提告後，台北高等行政法院認為NCC就事實認定與法律引用無誤，原處分合法，判中天敗訴，可上訴。

NCC認定，中天新聞台今年2月18日新聞報導出現「異相?!三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，內容違反衛廣法第27條第3項的違反公序良俗、第4項的事實查證規定裁處40萬元。

中天新聞台「中天晨報」節目今年2月28日以「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」標題，出現「盯場」等字眼，依衛廣法第27條第4項，違反事實查證原則導致損害公共利益規定，裁處60萬元。

之後，3月27日中天晚間新聞，播報「對於關西機場搜救報導，也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有1家被罰，NCC卻毫無說法。」NCC認定中天違反事實查證原則致損害公共利益，違反衛廣法規定裁罰80萬元。

中天新聞台在3月28日報導「蘇貞昌開罵10天後…NCC開罰中天100萬元」、「中天新聞遭重罰百萬韓國瑜：盼委員會重新思考」、「痛批NCC開罰百萬不公韓粉挺中天高喊加油」等新聞。

報導時並在畫面左上方持續播放「報韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」標題，其中一則新聞有學者賴祥蔚痛批「沒有學理依據，也不知道有什麼法律依據，突然就說你超過某個比例，忽然就要開罰，我覺得這就是先射箭再畫靶。」遭罰80萬元。

3月27日、3月28日兩日連番報導，中天共挨罰160萬元。中天不服，針對兩案一起提行政爭訟。法院指出，憲法第11條雖保障中天作為媒體的言論傳播自由，但國家並非不得以法律予以限制。

法院認為，新聞報導內容屬於「涉己事務」，且新聞稿是中天發布，本應就該新聞稿內容進行查證，且此項查證並沒困難可言。裁罰百萬事由與必要改正措施事由，兩者間非常清楚不同。

中天未說明是因鳳凰雲、駐星大使盯場兩則新聞違反公序良俗、事實查證原則規定，而分別將與裁罰40萬元、60萬元罰鍰，合計100萬元，反而將與事實無關的予以連結，以錯誤訊息混淆視聽，事後也未予更正，影響民眾獲取正確資訊權利。

另一方面，以未經查證的錯誤不實報導，使民眾對於NCC作為客觀中立的獨立委員會公正性、公信力、專業度有所誤會或質疑，與違反新聞查證原則兩者有因果關係。

法院表示，NCC作成兩項原處分，認定事實與適用法律並無違法，所為罰鍰金額的裁量與判斷並無恣意濫用及其他違法情事，因此兩項原處分均合法。