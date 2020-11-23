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北市消防局隊員涉詐領住警器 檢廉搜索

中央社 / 台北23日電

北市消防局范姓消防隊員涉嫌自107至108年間涉嫌詐領住宅警報器245組。台北地檢署今天指揮廉政署兵分4路搜索，並約談范男到案。全案朝涉違貪污治罪條例偵辦。

檢廉獲報，原本任職台北市消防局第三救災救護大隊松山中隊八德分隊的范姓消防員，負責消防設備安全檢查事務，他涉嫌自民國107年至108年間製作不實申請表格及領用表，詐領245組住宅用火災警報器，價值約新台幣5萬元。

北市消防局稽查時發現有異，查出范男為求住警器推廣績效，以不實資料填寫申請表、領用表，將他記一大過處分，移交政風單位調查，並將他調往中山中隊圓山分隊。

台北地檢署今天指揮廉政署，兵分4路分別搜索范男住、居所，以及兩個分隊范男的辦公座位，並約談范男到案，預計稍晚移送北檢複訊。全案朝貪污治罪條例利用職務詐取財物罪嫌偵辦。

北市 貪污 消防員

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