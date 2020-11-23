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嫌鄰居狗吵！嘉義老翁刀砍兩犬釀死傷 被判罰4月罰20萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

張姓老翁持刀砍黑狗，從頭砍到鼻樑當場死亡。記者卜敏正／翻攝
張姓老翁持刀砍黑狗，從頭砍到鼻樑當場死亡。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣張姓老翁日前酒後，不滿廖姓飼主2條黑狗吠叫，持長刀型鋭器砍殺2狗，其中1狗頭頂到鼻樑處遭砍開、當場死亡，另1狗嘴被砍傷後逃跑，經廖姓飼主提告、檢察官偵辦起訴，法院依違犯動物保護法、故意傷害等罪，判張有期徒刑4個月併科罰20萬元。

判決書指出，本案張男犯動物保護法，故意傷害動物重要器官功能喪失罪，判處有期徒刑4個月，併科罰金20萬元；另張為酒駕累犯，今年2月又酒駕、持斧頭恐嚇他人，判有期徒刑11個月；恐嚇危害安全罪處拘役50日。

嘉義縣鹿草鄉67歲張姓老翁常酒後鬧事，去年10月8日晚8時許，張男酒後聽見廖姓飼主栓在家門前的2條黑狗吠叫，張持長刀狀銳器對兩條狗揮砍，其中1狗頭頂到鼻樑處遭砍開，頭破血流 丶當場慘死，另1狗嘴被砍傷、牙齒掉落， 驚惶掙脫狗鍊後逃離，才未被張砍死，飼主見狀難過不已，立即向警方報案。

檢警偵辦過程，張坦承砍死、砍傷2狗，但辯稱當天經過該處被狗咬傷，他才到車上拿刀子去砍狗，之後又改稱是拿鐵夾子砍狗，是為了保護自己。

法官依照證人證詞，及動物法醫解剖報告，認定黑狗是被長刀型利器所傷，另飼主也證實拴狗的鍊子長不超過2公尺，狗不可能衝到路上咬到張，更不可能去追咬，造成張生命危險或緊急狀況，不採信張的說辭，依違反動物保護法判刑。

老翁 恐嚇 嘉義

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