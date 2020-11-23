台南蘇大媽鬧台北轉運站 客運拒載警依社維法裁處

台南檢局達人蘇大媽，11月22日晚上7時許，疑似大鬧台北轉運站，因「代保管物品」和欣客運姚姓主任發生口角，警方獲報到場，蘇大媽仍情緒激動不斷咆哮，欣客運拒絕載送且願意全額退費，但她執意上車影響其他乘客，經告誡3次不聽，全案依照社會秩序維護法藉端滋擾公共場所裁處。

蘇大媽昨日搭車北上，晚間至台北轉運站搭乘和欣客運，購票後希望客運公司代為保管私人物品，但和欣客運表示沒有提供此項服務，蘇大媽因此情緒激動，大聲咆哮，與37歲和欣姚姓主任發生糾紛。

警方到場勸蘇冷靜，不要影響他人搭車程序等與。蘇大媽回應「現場很吵，不要叫我小聲，不要跟我講冷靜...」最後在旅客上車時間，和欣客運站務員沒有撕下蘇的車票，拒絕載送，蘇不願接受仍執意上車，影響其他乘客。