自稱法官的弟弟 新北男子吸金6.8億元被訴

新北一名王姓男子自稱是法官弟弟，並稱有管道從申辦門號過程賺取傭金，自前年8月開始以每月1%到6%不等利潤招攬民眾刷卡代墊款項，去年3月因周轉不靈，又變更投資方案，且直接收取現金，不法吸金高達6.8億元，日前被新北地檢署依違反銀行法罪嫌起訴。

起訴指出，王姓男子在台北市松山區經營繁金合國際貿易有限公司，其對外宣稱有辦法找到人頭申辦門號，不但能拿回刷卡金額，每月還能分得刷卡金額1%到6%的利潤，藉此方式吸金。

王為了募集更多資金，也開放民眾拉下線，但去年3月資金周轉不靈，於是又稱繁金合公司有提供「刷卡換現金」服務，只要民眾拿現金投資，讓公司有現金可以換給刷卡者，即可獲得年利率54%到182%的高額利潤，截至今年4月為止，吸金金額共6億8593萬餘元。

另外，王男也被查出繁金合公司登記完成後，公司500萬元資金即匯回傅姓、溫姓2名股東（另行偵辦）帳戶，涉嫌違反公司法。

偵訊時，王男坦承違反公司法，也承認有向不特定投資者收取資金和給付報酬，但對於違反銀行法一事避重就輕。