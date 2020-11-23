通緝犯設求職陷阱雙向詐騙 誘外送員淪共犯

詐欺通緝犯黃姓男子涉以雙向詐騙手法，先謊稱徵求購物外送員而取得應徵者帳戶，再假賣演唱會門票，並唆使外送員提領購票贓款買東西給他，警方17日將他逮捕依詐欺罪送辦。

警方指出，涉嫌多起詐欺案的高雄市黃姓男子（37歲）原須入監執行8年徒刑，但因屢傳未到，高雄地檢署、高雄地方法院發布通緝。黃男為躲避警方查緝，從高雄逃逸至台南市區，並藏身於台南1間出租套房內長達2年，以個人機房繼續行騙。

警方調查，黃男以特殊雙向詐騙手法，先在網路求職平台謊稱「徵求購物跑腿人員」、「匯款採買金需提供帳戶」等引誘台南、高雄社會新鮮人前來應徵，取得應徵者的銀行帳戶後，再於各大社群網站販賣藝人田馥甄、伍佰演唱會，或其它舞台劇票券。

警方表示，當歌迷將購票款項匯入外送員帳戶後，黃男再唆使外送員提領帳戶內的詐騙贓款，再代簽運動彩券或代買食物、日用品，並前往公園或麥當勞等公眾場所交給黃男。

當歌迷發現沒收到訂購的票券紛紛報警，外送員才發現其名下帳戶遭列警示帳戶，黃男則會立即退出社群軟體。

警方調查，有4名跑腿人員事後發現自己的帳戶遭列警示帳戶，才驚覺已淪為詐欺共犯報警；另有24名歌迷匯款後卻沒有收到門票，報警處理。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊獲報後，分析165反詐騙平台大數據資料後，由於黃男曾與外送員面交，也曾拿著中獎彩券到彩券行領獎，藉此比對追查出黃男真實身分。

專案人員再沿途調閱近百支監視器逐一過濾分析，多次前往埋伏，終於在11月17日下午6時許當場將黃男壓制逮捕。

另外，並起出作案平板手機2部、wifi分享器1台、台灣運彩彩票1批、詐欺筆記4張、新台幣3200元、發票1疊、彩券14張、車票1張、一卡通2張、匯款單據4張、房屋租賃契約書1份等物證，全案依違反刑法詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。