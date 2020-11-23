中苗桶屍案 涉案「光哥」12年前組「頭套隊」飛車搶劫

台中、苗栗發生桶屍案，分別發現一名少女及一名中年男子，檢警已查獲涉案6名嫌犯，據查，其中一名涉案徐姓男子，綽號「光哥」，曾在12年前籌組犯罪集團，頭戴香港飛虎隊的頭套，騎車搶路人的皮包與項鍊，涉案3起，當時豐原警分局帶回涉案7人，其中還有一人未成年。

據查，上周在花蓮落網的徐姓男子（39歲）涉嫌台中、苗栗二地的桶屍案，徐綽號「光哥」，設籍豐原，徐在2008年7月間，也涉嫌籌組犯罪集團，找來大學、高中學生一起犯案，徐等人分工細膩，有同夥騎乘機車分為執行組、監視組與支援組，連續犯案3起，專搶路人的皮包與項鍊，涉案人還頭戴類似香港飛虎隊的頭套，豐原警分局陸續查獲徐等7名嫌犯。

台中、苗栗二地在上周陸續發現兩桶桶屍，據查，全案是台中地檢署在多月前查獲兩名涉嫌他案的嫌犯時，其中一名嫌犯良心不安，向檢警透露藏屍地點，全案由檢方指揮刑事局中打一隊成立專案小組偵辦後，陸續在上周在台中、苗栗等地，發現桶屍，台中地檢署表示，全案目前仍在偵辦中，已帶回涉案徐姓男子等6名涉案人，已由承辦檢察官聲押獲准。

據透露，兩名死者被殺害的原因不同，兩桶屍被發現的地點疑為苗栗銅鑼山區、台中山區，被害少女疑為欠涉案人債務，而遭歹徒被凌虐身亡，另名50多歲的中年男子，則是疑與涉案犯罪集團有土地糾紛遭殺害，不過主辦全案的刑事局中打一隊，仍對案情三緘其口，只透露全案仍由DNA鑑定中，以釐清案情。