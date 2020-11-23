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查扣大陸抽砂船還要花錢顧？ 蔡碧仲提「沒入」當靶船

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中國大陸籍「長鑫36號運砂船」、「豐溢9969號抽砂船」盜取我砂石，澎湖地檢署19日第3次標售仍告流標，是否進行4拍或充作人工魚礁，將行評估。立法院司法及法制委員會今討論到此議題，法務部次長蔡碧仲表示，抽砂船押回來放在漁港，標售時還需要避免「人頭買回去」，不排除由政府沒入當靶船。

立法委員周春米詢問，扣到中國抽砂船後要先押回來，但抽砂船需要保全、等待拍賣，期間耗費金錢，她問法務部有無因應之道？

蔡碧仲表示，目前因對下標者資格設限，拍賣並不順利，但設限是要避免「人頭」再將抽砂船買回去，因抽砂船沒有捕魚設備，未來不排除用行政程序沒入，拿來當靶船。蔡認為，竊取我國國土、國砂卻還要花錢保全，並不合理，包括行政院政務委員羅秉成、國防部也都開過跨部會相關會議，要設法解決。

周春米認為「沒收」得要判決確定，行政沒入程序較快。立委蔡易餘認為抽砂是犯罪行為，這件事也可與漁業署、水利署溝通，因為抽砂船成本高，國內無人投資，沒入後如果可以拿來做沿岸清淤，可以節省資源，也避免滯泊漁港。蔡易餘說，既然已沒入，就是資源，認為功用不只只有當「靶船」。

陸籍1萬6468噸的「長鑫36號」運砂船、4226噸「豐溢9969號抽砂船」，去年10月間在澎湖七美鄉西南我國專屬經濟海域「台灣灘」抽取海砂，海巡署、澎湖縣政府聯手查獲，一併查扣，移送檢方偵辦，依法起訴；經澎湖地院判決有罪確定，兩船也經法院一併宣告沒收。彭檢先後在9月16日、10月6日、11月19日公開拍賣，但都流標。

中國大陸抽砂船越界抽砂，法務部次長蔡碧仲今在立法院表示，抽砂船押回來放在漁港，耗成本保全，標售時還需要避免「人頭買回去」，不排除由政府沒入當靶船。圖／取自立法院議事轉播
中國大陸抽砂船越界抽砂，法務部次長蔡碧仲今在立法院表示，抽砂船押回來放在漁港，耗成本保全，標售時還需要避免「人頭買回去」，不排除由政府沒入當靶船。圖／取自立法院議事轉播
大陸籍「海航5679」號日前在台灣淺灘海域盜砂。圖／海巡署提供
大陸籍「海航5679」號日前在台灣淺灘海域盜砂。圖／海巡署提供

法務部 蔡碧仲 周春米

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