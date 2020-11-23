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酒駕罰不怕！一個月3次「被查獲」改重判1年4月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

新北市男子陳朝利酒駕被罰，但罰不怕，今年8月，他三度在住家附近新店區北宜路被攔檢，都沒有通過酒測，檢察官偵辦對他求重刑；台北地院認為，輕刑不足以讓陳警惕，依3個公共危險罪各判他有期徒刑8月、訂應執行刑1年4月。可上訴。

判決說，陳朝利先後因酒駕被論罪，還是不能戒斷惡習，為避免他有倖存之心，誤會就算再次酒駕還是會輕判，所以重判。

陳朝利曾於2016年6月18日因酒駕被台北地院判刑4月確定，2017年4月14日執行完畢， 又於今年8月11日酒駕被判刑6月，但尚未執行。

檢方起訴指出，陳今年8月6日中午12時許，在台北市萬華區青年公園飲用500毫升啤酒後，騎乘機車返家，當天下午5時40分，在新北巿新店區北宜路、能仁街口遇酒測，測得酒精濃度每公升0.51毫克。

今年8月20日下午6時許，陳在住家飲用高粱酒2杯、50毫升，第二天下午3時許，自台北巿北投區某工地騎機車返家，行經新北巿新店區北宜路被攔檢，測得酒精濃度每公升0.57毫克。

今年8月29日上午8時許，陳在台北市內湖區陽光街某工地飲用保力達藥酒2杯，自工地騎機車返回住家，又在新北巿新店區北宜路被警察攔檢，測得酒精濃度每公升0.55毫克，新店分局三周內將陳三度依現行犯移送台北地檢署偵辦。

檢察官求刑說，陳朝利受徒刑執行完畢，5年以內故意再犯罪，為累犯，請法官依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，裁量陳是否加重其刑。

檢方另請法官審酌現今社會酒駕衍生的交通事故或悲劇層出不窮，而陳有多次酒駕前科，對酒駕產生的風險置於不顧、屢次再犯，顯然沒有悔意，代表先前諭知他的刑期，並不足以產生教化、警惕的功能，請法官對他從重量刑。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

酒駕

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