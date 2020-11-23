凶嫌良心難安供出兩藏屍地 揭滅口土地仲介桶屍疑案

台中、苗栗二地在上周陸續發現兩桶桶屍，據查，全案是台中地檢署在多月前查獲兩名涉嫌他案的嫌犯時，其中一名嫌犯良心不安，向檢警透露藏屍地點，全案由檢方指揮刑事局中打一隊成立專案小組偵辦後，陸續在上周在台中、苗栗等地，發現桶屍，台中地檢署表示，全案目前仍在偵辦中，涉案人已由承辦檢察官聲押獲准。

據透露，兩名死者被殺害的原因不同，兩桶屍被發現的地點疑為苗栗銅鑼山區、台中山區，被害少女疑為欠涉案人債務，而遭歹徒被凌虐身亡，另名50多歲的中年男子，則是疑與涉案犯罪集團有土地糾紛遭殺害，不過主辦全案的刑事局中打一隊，仍對案情三緘其口，只透露全案仍由DNA鑑定中，以釐清案情。

專案小組追查涉案犯罪集團，其中嫌犯徐姓男子設籍豐原，已被檢察官聲押獲准，據了解，嫌犯人和被害人因為合夥土地買賣糾紛，嫌疑人不滿分配不公，擄走被害人殺害棄屍，其中一名少女死者可能被棄屍台中山區，因為她知道買賣內情，但警方末證實；而徐男上周已在花蓮落網。

刑事局中打一隊偵辦一起失蹤人口案，分別為一名中年男子及一名少女，其中一人已在2017年被通報失聯，專案小組在上周分別在苗栗、台中等地，發現兩桶屍，已採集檢體送DNA鑑定，以確認死者身分，據查，兩名死者被害的原因不同，台中地檢署表示，全案已陸續帶回6名涉案人，都已聲押獲准。

刑事局中打一隊偵辦偵辦一起多年前的失蹤人口案，有兩人被家屬通報失蹤，據查，近一、二個月間，有一男一女兩具屍體埋屍桶中棄山區，陸續起獲，刑事局中打、第六警分局、豐原警分局等單位成立專案小組追查，全案朝殺人棄屍方向偵辦。