F-16投誠假訊息 刑事局：偵辦是最好的遏止

民進黨立委賴惠員今天質詢指出，F-16戰機失聯，卻有網路假訊息稱失聯飛官投誠，警方是否有積極作為；刑事局長黃明昭說，此案已交第九大隊偵辦，「偵辦是最好的遏止」。

立法院內政委員會今天進行內政部警政署「強化治安與員警權益照顧相關計畫實施成效」專題報告和備詢。

賴惠員質詢指出，F-16戰機17日失聯，國防部仍在全力搜救中，卻有中共網軍造謠稱失聯飛官投誠並降落廈門機場，警政署對此假訊息有無進行調查和相關積極作為，且根據國外一項研究報告顯示，全世界遭受境外假訊息的國家排名，台灣是居冠。

她還表示，前新北市議員李婉鈺日前網購下單大閘蟹卻遭盜刷新台幣5.5萬元，此案如何追查；另，國民黨在臉書貼出屠宰場豬隻抽搐、躁動影片，宣稱是瘦肉精副作用讓豬隻受折磨，但提供影片的美國動保團體澄清說，事前已告知國民黨，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺。這些案件是否都有追查。

警政署長陳家欽答詢表示，一般假訊息偵辦，一定要有被害人或受害機關澄清、報案。

黃明昭也說，F-16投誠假訊息案已交刑事局第九大隊偵辦。當假訊息受理後，會積極調查，國內部分會透過追查IP方式傳辦；若調查發現發文IP在境外，無法進一步追查就會對外公告，同時會透過駐外警察聯絡官尋求當地執法機關協查。

針對假訊息和詐騙案頻傳，黃明昭表示，除積極追查外，也會透過警政系統和臉書業者聯繫並下架發文，「偵辦是最好的遏止」。

國民黨立委陳玉珍質詢也指出，「偵辦是最好的遏止」，但對於前行政院發言人丁怡銘牛肉麵發言一案，是否真未符合「惡假害」性質，刑事局為何未偵辦？且警政署日前說，警察辦案並無最終偵結權。

她說，另有報導指雲林豬農北上凱道遊行卻遭警方關切，這是否侵犯人民集會遊行權利，不希望回到警總時期。

黃明昭表示，刑事局對外說明並非是指沒處理，而是認為丁怡銘發言和惡假害性質不符，他對政策闡述並非惡意，但發言有無先查證，則無從了解。

他指出，偵辦假訊息確實會影響民眾言論，監察院8月時也提出4項原則要求警方改善，包括要從嚴認定，以及攸關公共利益者須有所本等等。

陳家欽表示，台北市警察局已受理丁怡銘一案，警察機關只要有單一窗口受理就會辦理。

關於豬農遊行遭關切一事，陳家欽說，雲林縣警察局已對外說明，警方是出於善意且要維護社會秩序，並無惡意，且尊重民眾集會遊行權利，希望不要誤解和泛政治化。