快訊

婚姻移民錄：童年家暴與失婚…新住民社工寫作與自己和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京華城活埋工人 現場負責人、工地主任繳10萬獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署調查後，認為營造商為圖方便，未依規定即時清理廢棄物，導致超過樓層乘載重量上限，致事故發生，胡姓現場負責人、阮姓工地主任涉過失致死罪及違反職安法，考量雙方和解，今給予緩起訴處分，各須支付公庫10萬元且須各接受職安教育6小時。

檢警調查，今年6月20日下午3時許，京邱姓工人在京華城1樓開著小山貓施工，遭8樓坍塌的樓板活埋7個多小時，直到晚上10時許，消防員才從1樓的圓錐狀坍塌土方，挖到小山貓，吊起小山貓後，發現邱受困其中，肢體變形，失去生命徵象，送醫宣告不治。

外勤檢察官21日進行司法相驗，初步認為邱姓工人四肢變形，且遭受重擊身亡。檢察官進行司法相驗，複訊後認定胡姓現場負責人、阮姓工地主任涉違反職業安全衛生法及過失致死罪嫌，諭知胡以20萬、阮10萬元交保。

案發後，萬鎰營造公司立刻與家屬談和解，同意賠償數百萬元，雙方和解成功。胡、阮兩人到案後都坦承犯行，未依規定即時清運廢土。檢方查出，營造商原本應於樓層部分拆除後，將廢棄物陸續運出，而非便宜行事等樓層大部分拆除，才以機具處理。

檢方認為，大量廢棄物與機具的重量超過樓層乘載上限，才會造成8樓工地坍塌，一層接一層累積大量廢棄物及鋼筋、鋼條、土方從天井墜落活埋死者，而雇主應對防止採石、採掘、裝卸、搬運等作業中引起危害，有符合規定的必要安全衛生及措施。

檢方認為，胡姓現場負責人、阮姓工地主任有過失也違反職安法第6條規定，而公司則違反職安法，考量雙方和解，今給予胡、阮及營造公司法人緩起訴處分，各須支付公庫10萬元且胡、阮各須接受職安教育6小時。

台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署予胡姓現場負責人、阮姓工地主任及公司法人緩起訴處分，各須支付公庫10萬元。圖／本報資料照。
台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署予胡姓現場負責人、阮姓工地主任及公司法人緩起訴處分，各須支付公庫10萬元。圖／本報資料照。

廢棄物 事故 京華城

延伸閱讀

建商千金當一日搬磚師「收工跟爸要房」網怒批根本炫富

「台中米娜」在IKEA拍裸照 她無前科有悔意獲緩起訴

國安私菸案第3波偵結 少將陳逸夫等77人緩起訴

影／高鐵台中站旁工地暗夜惡火！消防隊灌救3小時撲滅

相關新聞

京華城活埋工人 現場負責人、工地主任繳10萬獲緩起訴

台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署調查後，認為營造商...

酒駕罰不怕！一個月3次「被查獲」改重判1年4月

新北市男子陳朝利酒駕被罰，但罰不怕，今年8月，他三度在住家附近新店區北宜路被攔檢，都沒有通過酒測，檢察官偵辦對他求重刑；...

凶嫌良心難安供出兩藏屍地 揭開滅口土地仲介桶屍疑案

台中、苗栗二地在上周陸續發現兩桶桶屍，據查，全案是台中地檢署在多月前查獲兩名涉嫌他案的嫌犯時，其中一名嫌犯良心不安，向檢...

林榮基案判太輕 陳宗彥：全盤修正檢討社維法

台灣銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆，3嫌各判3至4月徒刑，他認為代價太小；針對是否修法，內政部次長陳宗彥今天說，社會秩序維護...

柯佳嬿控劇照被盜用 法院判購物網站要賠50萬元

金鐘視后、女星柯佳嬿指控購物網站「非常勸敗」直接拿她劇中的照片來賣飾品，認為害肖像被盜用，提民事訴訟求償150萬元；台北...

請助理變請保全？新北議員黃永昌詐領2千多萬起訴

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，今天被新北地檢署依違反貪污治罪條例起訴。另外，黃妻張淑玲...

疾病管制署起內鬨 職員罵同事「貪汙犯」判拘50日

衛生福利部疾病管制署王姓職員，因考績事宜與關姓同事有衝突，在機關內發布侮辱同事「詐領獎金」、「貪汙犯」的資訊，被檢察官聲...

數罪併罰定刑像百貨大拍賣 立委質疑最長只能關30年?

民眾對數罪併罰合併定應執行刑的標準時生疑惑，質疑沒有標準，也成司法難受信賴的因素之一。司法院副秘書長葉麗霞、法務部次長蔡...

父親長年在外花天酒地 女兒請求免除扶養法官裁准

黃姓女子以父親在她不滿1歲即與母親離異，在外花天酒地，未曾探視或支付扶養費用，她先由母親扶養，母親過世後由阿姨扶養至成年...

男嬰嗆奶不治判刑 保母懷胎求情被拒

高雄吳姓保母前年涉將剛餵完奶的兩個月男嬰獨留臥室，隔一小時後驚見男嬰嗆奶窒息，送醫不治，一審依過失致死罪判她一年四月徒刑...

民眾遲收拜票簡訊 高閔琳遭檢舉挨罰50萬喊冤

民進黨高雄市議員高閔琳去年在投票日凌晨0時前寄出拜票簡訊，卻有民眾延遲收到，檢舉她違反投票日不得競選。高閔琳挨罰50萬爭...

警遭嗆回敬「啥小」 法院判嗆警者無罪

新北一名林姓男子去年8月在三重某診所與人發生爭執，見員警到場勸離仍不罷休，還用台語嗆聲「講啥潲」、「你在衝啥潲」等語，被...

熱門新聞

扯！買區間車票坐普悠瑪被查票 一路狂毆列車長爆粗口

國三台南新化段5車追撞 一命危一輕傷

林口交流道41A前抓違規網友批陷阱 桃交局：會改善

台中驚傳雙「桶屍」案 一中年男子、未成年女疑遭殺害棄山區

阿里山路跑驚傳女子休克 失去呼吸心跳送往嘉基搶救中

台南東山男子路倒 30秒連遭兩輛轎車輾斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。