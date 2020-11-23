京華城活埋工人 現場負責人、工地主任繳10萬獲緩起訴

台北市京華城今年6月間進行拆除工程作業，8樓工地坍塌大量鋼筋、鋼條及土方活埋47歲邱姓工人。台北地檢署調查後，認為營造商為圖方便，未依規定即時清理廢棄物，導致超過樓層乘載重量上限，致事故發生，胡姓現場負責人、阮姓工地主任涉過失致死罪及違反職安法，考量雙方和解，今給予緩起訴處分，各須支付公庫10萬元且須各接受職安教育6小時。

檢警調查，今年6月20日下午3時許，京邱姓工人在京華城1樓開著小山貓施工，遭8樓坍塌的樓板活埋7個多小時，直到晚上10時許，消防員才從1樓的圓錐狀坍塌土方，挖到小山貓，吊起小山貓後，發現邱受困其中，肢體變形，失去生命徵象，送醫宣告不治。

外勤檢察官21日進行司法相驗，初步認為邱姓工人四肢變形，且遭受重擊身亡。檢察官進行司法相驗，複訊後認定胡姓現場負責人、阮姓工地主任涉違反職業安全衛生法及過失致死罪嫌，諭知胡以20萬、阮10萬元交保。

案發後，萬鎰營造公司立刻與家屬談和解，同意賠償數百萬元，雙方和解成功。胡、阮兩人到案後都坦承犯行，未依規定即時清運廢土。檢方查出，營造商原本應於樓層部分拆除後，將廢棄物陸續運出，而非便宜行事等樓層大部分拆除，才以機具處理。

檢方認為，大量廢棄物與機具的重量超過樓層乘載上限，才會造成8樓工地坍塌，一層接一層累積大量廢棄物及鋼筋、鋼條、土方從天井墜落活埋死者，而雇主應對防止採石、採掘、裝卸、搬運等作業中引起危害，有符合規定的必要安全衛生及措施。