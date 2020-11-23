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柯佳嬿控劇照被盜用 法院判購物網站要賠50萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

金鐘視后、女星柯佳嬿指控購物網站「非常勸敗」直接拿她劇中的照片來賣飾品，認為害肖像被盜用，提民事訴訟求償150萬元；台北地方法院今判購物網站等公司應賠償50萬元，可上訴。

法院審理時，柯佳嬿均委任律師出庭，並認為「非常勸敗」網站未經授權即使用柯佳嬿的肖像，作為購物網站營利、銷售商品之用，柯佳嬿網上擷取證據後，向網站所屬的非常網路公司提起民事損害賠償訴訟，求償150萬元。

網站公司委任律師則認為，法院當庭勘驗網站，結果證明官網、臉書已沒有柯佳嬿的相片，且柯佳嬿在訴狀中稱肖像被侵權如覆水一般，形象毀於一旦，是言過其實的說法。

網路公司律師也指出，如果柯佳嬿真的認為侵權很嚴重，應主動排除、要求下架，不該放任相片在網路上繼續存在，不過，非常網路公司從沒接過任何通知。

柯佳嬿。圖／聯合報系資料照片
柯佳嬿。圖／聯合報系資料照片

購物網 柯佳嬿 民事訴訟

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