聽新聞
test
0:00 / 0:00
請助理變請保全？新北議員黃永昌詐領2千多萬起訴
國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，今天被新北地檢署依違反貪污治罪條例起訴。另外，黃妻張淑玲與協助做假資料的陳姓助理也被依同罪起訴。
新北市議會近年接連傳出多起議員詐領補助款，黃永昌案爆發前，同黨議員鄭戴麗香、民進黨籍議員高敏慧和王淑慧也曾因詐領補助款被約談。其中，黃永昌涉嫌詐領的金額最高，從2009年到2020年為止，詐領2028萬餘元。
黃永昌今年8月被檢調搜索後，因為否認犯行，被法院裁定收押禁見。押解過程中，面對媒體詢問「有沒有拿錢」、「錢到哪裡去」等問題，他連忙回答「沒有、沒有」，並說「錢都到助理那邊了」，對於指控則表示委屈。
檢方追查，黃永昌夫婦等人利用洪姓、劉姓等9名人頭詐領補助款，不法所得均流向黃及其名下保全公司的銀行帳戶，用於支付其聘請的保全人員薪水，最後未採信其說法。
檢方表示，有關追討不法所得部分，經新北地院裁定，目前已查扣黃及其公司名下的不動產和銀行帳戶，如果不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵其價額。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言