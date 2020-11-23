請助理變請保全？新北議員黃永昌詐領2千多萬起訴

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌利用人頭詐領助理補助款逾2千萬元，今天被新北地檢署依違反貪污治罪條例起訴。另外，黃妻張淑玲與協助做假資料的陳姓助理也被依同罪起訴。

新北市議會近年接連傳出多起議員詐領補助款，黃永昌案爆發前，同黨議員鄭戴麗香、民進黨籍議員高敏慧和王淑慧也曾因詐領補助款被約談。其中，黃永昌涉嫌詐領的金額最高，從2009年到2020年為止，詐領2028萬餘元。

黃永昌今年8月被檢調搜索後，因為否認犯行，被法院裁定收押禁見。押解過程中，面對媒體詢問「有沒有拿錢」、「錢到哪裡去」等問題，他連忙回答「沒有、沒有」，並說「錢都到助理那邊了」，對於指控則表示委屈。

檢方追查，黃永昌夫婦等人利用洪姓、劉姓等9名人頭詐領補助款，不法所得均流向黃及其名下保全公司的銀行帳戶，用於支付其聘請的保全人員薪水，最後未採信其說法。