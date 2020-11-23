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疾病管制署起內鬨 職員罵同事「貪汙犯」判拘50日
衛生福利部疾病管制署王姓職員，因考績事宜與關姓同事有衝突，在機關內發布侮辱同事「詐領獎金」、「貪汙犯」的資訊，被檢察官聲請簡易判決處刑；法院審理，王認罪，台北地院依3個公然侮辱罪判王各拘役20日、應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
判決書指出，王姓男子因工作考勤問題，與關姓同事屢有衝突，去年12月起，他在衛生福利部疾病管制署機關內，指摘、傳述毀損關名譽之事，關提出告訴，檢察官法辦王，法院審理，王姓男子認罪。
判決指出，王指摘關「考績還甲等」、「你的考績不實」、「不要臉」、「像你這樣偽造文書，詐領獎金，不給你送法辦就不錯了」、「你如果敢再檢舉一次的話，勸你退休」、「你還是擔心你偽造文書、詐領獎金，你臉皮真厚，還敢來上班」、「 不知恥、不知恥，要怎麼寫。信口開河，貪汙犯」等。
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