林榮基案判太輕 陳宗彥：全盤修正檢討社維法

台灣銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆，3嫌各判3至4月徒刑，他認為代價太小；針對是否修法，內政部次長陳宗彥今天說，社會秩序維護法已在全盤修正檢討，反滲透法則尊重立委提案。

台北地方法院日前審理林榮基遭潑漆一案，依傷害罪判主嫌鄭啟龍4月徒刑，曾士晟、曾士峰各3月徒刑，均得易科罰金；另，保護傘餐廳遭潑穢物案，北院裁定4嫌各以新台幣5萬元交保、限制出境並不得騷擾告訴人（保護傘餐廳負責人）。

陳宗彥今天出席立法院內政委員會備詢，媒體會前聯訪詢問關於林榮基案和保護傘餐廳案僅判輕刑，是否考慮修正反滲透法，增加境外敵對勢力滲透成本。

他表示，上述兩案是否和反滲透法有關，需要再思考。但分兩層面來看，依違反社會秩序維護法部分，這已經在進行全盤修正檢討；另外，反滲透法是否要修法，則要尊重立委提案，也可讓社會大眾進行討論。

針對外界認為兩案判刑太輕，陳宗彥說，警方全力偵辦案件，後端則是交由司法機關調查、審理。