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數罪併罰定刑像百貨大拍賣 立委質疑最長只能關30年?

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

民眾對數罪併罰合併定應執行刑的標準時生疑惑，質疑沒有標準，也成司法難受信賴的因素之一。司法院副秘書長葉麗霞、法務部次長蔡碧仲今至立法院司法及法制委員會報告。蔡說，執行刑期攸關行刑累進處遇縮短刑期及假釋，受刑人十分在意，檢察機關遇有符合聲請定執行刑的案件，會依規定向法院聲請。

立委吳怡玎質疑為何犯罪定刑像「百貨公司跳樓大拍賣」，買多了「還有打折」，像各刑合併刑期最多「不得逾30年」。蔡碧仲贊成不應該設限最高30年的刑期，但刑事訴訟法有不得逾30年的規定。

葉麗霞表示，數罪併罰定應執行之刑，是基於刑罰經濟與責罰相當的考量，並非給予受刑人不當利益；數罪併罰有二裁判以上，且宣告多數有期徒刑者，法院在裁量定應執行刑時，應審酌個案具體情節，嚴格遵守刑法第51條第5款所規定的「外部性界限」。蔡碧仲表示，數罪併罰有二裁判以上，定應執行刑雖屬法院自由裁量事項，但並非無法律性的拘束，法院在裁判時，應考量法律的目的和法律秩序等「內部界限」。

葉麗霞表示，因量刑和數罪併罰定執行刑的問題，常引起各方關注，法院的裁判有時也因刑度裁量而受社會指摘，在尊重審判獨立的基本原則下，司法院2018年8月函頒「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，明文條列量刑及定執行刑的原則和注意事項。參考要點包括「宣告刑之裁量」、「數罪併罰之定執行刑」兩大主軸。

就數罪併罰部分，要求法官注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減、被告痛苦程度隨刑期而遞增的情形，並考量當事人復歸社會的可能性，綜合考量當事人的人格和各罪間的關係；如果被告犯的數罪嚴重侵害他人法益，就應定較重的執行刑。葉麗霞說，從2015年至2020年9月各地院、高等法院的統計結果來看，定應執行刑裁定的平均維持率、折服率都高達八成至九成。

立委李貴敏詢問公懲會前委員長石木欽案，質疑台北地院連開庭都沒開庭，她問有多少案件是「連開庭都沒開庭就結案，這不得了啊！因為特定人就不開庭，這很可怕。」。她再問法務部政務送請鑑定走不走電子公文流程？若走電子公文流程，毒品、槍彈等證物理論上不應遲延，認為證物保全不應分散在各機關。法務部次長蔡碧仲表示，現在標榜科技辦案，但有些資訊系統未建置妥善。

立委吳怡玎也認為，一個證物從人民手上離開，不管最終是要銷毀、沒收或歸還，都應數位建檔保存。

立委吳怡玎質疑為何數罪併罰最久只能處30年徒刑，犯數罪宛如百貨公司跳樓大拍賣，買多了「還有打折」。記者王宏舜／攝影
立委吳怡玎質疑為何數罪併罰最久只能處30年徒刑，犯數罪宛如百貨公司跳樓大拍賣，買多了「還有打折」。記者王宏舜／攝影

司法院 裁判 蔡碧仲

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