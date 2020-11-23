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父親長年在外花天酒地 女兒請求免除扶養法官裁准
黃姓女子以父親在她不滿1歲即與母親離異，在外花天酒地，未曾探視或支付扶養費用，她先由母親扶養，母親過世後由阿姨扶養至成年，向台南地院請求免除對父親扶養義務。法官認為，黃父沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節達重大，裁准黃女請求，全案可抗告。
黃女主張，父親與母親結婚後，母親懷孕並生下她，父親在母親坐月子期間即離家不歸，在外花天酒地，卻不願與母親協議離婚，也未盡扶養義務，經母親向法院訴請離婚獲准。
黃母於1996年，不幸罹患癌症往生，當時年幼的黃女，轉由阿姨扶養，直到她成年為止，她出生至今，父親完全沒有任何扶養作為，不論扶養費用、照顧、聯絡探視等均無，黃父於黃女成年前，未盡扶養義務情節重大。
63歲黃父於今年6月26日因倒臥在地送醫治療，同年7月8日出院，但他下肢乏力，有跌倒風險，目前安置老人養護中心，每月僅受領身心障礙者補助3772元，主張有必要接受扶養。
法官調查認為，黃父缺乏家庭責任，在女兒不滿一歲即與妻子離異，此後對於女兒不聞不問，未曾探視或支付扶養費用，女兒先由母親扶養，黃母1996年間過世後，她由阿姨扶養至成年，黃父對女兒無正當理由未盡扶養義務，情節已達重大程度， 黃女請求免除對於相對人扶養義務，核與民法規定相符，為有理由，應予准許。
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