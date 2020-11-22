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警遭嗆回敬「啥小」 法院判嗆警者無罪

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北地院調查，「啥潲」雖然用語粗俗不雅，但語意是指「什麼」，而且員警也有對林男說「你督阿咧工啥小（你剛剛在講什麼）」，最後判林男無罪。示意圖／本報資料照片
新北地院調查，「啥潲」雖然用語粗俗不雅，但語意是指「什麼」，而且員警也有對林男說「你督阿咧工啥小（你剛剛在講什麼）」，最後判林男無罪。示意圖／本報資料照片
新北一名林姓男子去年8月在三重某診所與人發生爭執，見員警到場勸離仍不罷休，還用台語嗆聲「講啥潲」、「你在衝啥潲」等語，被控侮辱公務員；新北地院調查，「啥潲」雖然用語粗俗不雅，但語意是指「什麼」，而且員警也有對林男說「你督阿咧工啥小（意指：你剛剛在講什麼）」，最後判林男無罪。

判決指出，林男去年8月27日到門診掛號後，因為診所上午沒有提供復健療程而與診所人員起爭執。他見員警到場勸離，仍大聲咆哮，嗆聲「你們來這裡啥潲，再罵你一遍又怎樣」、「你在衝啥潲」、「你勒啥潲」等語，因此被控侮辱公務員。

審理時，林男否認犯行，辯稱那些話是對著診所人員說，並非針對員警，而且他從小就習慣講台語，「你在衝啥潲」也是指「你在做什麼」，沒有污辱意思。

法院調查，「啥潲」2字雖然分別代表「什麼」和「精液」，但依照教育部臺灣閩南語常用詞辭典紀載，「啥潲」釋義為「什麼」，雖然用詞粗俗不雅，但與一般謾罵常見的三字經有別，不一定帶有貶損的意思。

法院認為，全案沒有其他積極事證能證明林男說「啥潲」2字是為了貶損他人，而且員警在勸離時，也曾對林男說「你督阿咧工啥小（你剛剛在說什麼）」，足見雙方和在場的人對於「啥潲」的認知是「什麼」，並非侮辱用詞，因此宣判無罪。

公務員 新北 台語

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