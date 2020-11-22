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愛上26歲小資女離家同居 小男友父提告和誘檢不起訴
桃園市26歲徐女與18歲袁姓男子認識交往，成為男女朋友，袁男今年3月間離家與徐女同居，袁父知悉徐女年紀較大，認為徐女和誘未滿20歲兒子離開同居，一狀提告，袁男證稱自願離家到徐女住處同居，桃園地檢署檢察官表示，袁男出於自己意思私行出外與人同居，不符被誘條件，偵結徐女妨害家庭罪嫌不起訴處分。
檢警調查，徐女較袁男年長8歲，2人認識交往成為男女朋友，今年3月間，袁男突然離家前往徐女中壢住處同居，之後袁男父親發現後，認為徐女和誘未滿20歲的兒子離家同居，控告徐女妨害家庭罪嫌。
徐女辯稱，她與袁男為男女朋友、2人情投意合，是袁男自願離家與她同居，她沒有逼迫袁男，且袁男也都還與家人聯繫沒問題。她否認和誘未滿20歲袁男。
袁男供稱，他與徐女為男女朋友，自願離家與女友同居，徐女也未阻止他與家人聯繫，家人打電話他也會接，離家是他自己的意思，並非遭徐女引誘。
桃檢表示，根據刑法和誘罪，被誘人如係自己意思發動私行與外人同居，與被誘條件不合，袁男證稱他是自願離家與徐女同居，與徐女辯稱相符，徐女所犯刑法和誘罪構成要件不符，難遽以論罪，偵結徐女妨害家庭罪嫌不起訴處分。
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