騎車看手機拒檢挨罰1萬 女子提告抗罰勝訴

台北市孫姓女子今年7月間騎機車停紅燈時，拿出手機看有無未接來電，員警要她停車受檢，女子拒絕逕自騎車離開，被開罰1萬並吊照半年，女子提告抗罰。台北地院判決孫女免罰。

判決指出，孫女於今年7月9日傍晚騎機車在大度路三段與立德路口停紅燈時，拿出手機觀看有無未接來電，隨即放回包包內，附近員警看到後認定孫女使用行動電話有礙駕駛安全，違反道路交通安全處罰條例，要求孫女停車接受稽查。

不過，孫女在號誌轉為綠燈後逕自騎車往淡水方向離去。警方認定孫女因拒絕停車接受稽查而逃逸，開單舉發，台北市交通事件裁決所認定孫女違反處罰條例，裁罰孫女新台幣1萬元，吊扣駕駛執照6個月。孫女不服，提起行政訴訟。

孫女主張，自己停等紅燈時並未滑手機，只是一時性地打開手機看有誰撥打電話進來，並未影響交通，況且當時她並無酒駕或重大違規，而員警距離她100、200公尺，不確認員警要她停車盤查；她當時若有逃跑意圖，為何要等到綠燈才騎走。

法官勘驗當時的員警採證光碟，發現當時有大量的機車停等紅燈，孫女停在機車車潮的中央位置，距離員警有相當的距離。員警要求孫女靠旁邊停車，孫女回答「不要」、「那麼多人你都不叫，你叫我幹嘛」，員警再次要求孫女停車，不過，此時號誌轉為綠燈，孫女騎車離開。

法官指出，大度路當時的車陣相當長，孫女於冗長的靜止車陣當中，手持手機的行為短短不到10秒鐘，員警接近時，孫女手上已完全未持有手機，況且孫女只是看有沒有人撥打電話給她，不是進行撥接、通話或數據通訊，並非處罰條例規定「有礙駕駛安全的行為」。

法官認為，孫女縱使有拒絕員警攔檢而逕行離去的行為，但依相關判例，所謂「逃逸」於解釋上應包括停車受檢後，消極不配合出示證件，或不提供可查知行為人確實身分的文件或資料而離去現場，孫女的行為並不符合逃逸要件，因此判決撤銷原處分。全案可上訴。