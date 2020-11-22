快訊

美國專機即將降落松山機場 傳聞美國官員旋風訪台

阿里山路跑女子休克 失去呼吸心跳搶救中

騎車看手機拒檢挨罰1萬 女子提告抗罰勝訴

中央社 / 台北22日電

北市孫姓女子今年7月間騎機車停紅燈時，拿出手機看有無未接來電，員警要她停車受檢，女子拒絕逕自騎車離開，被開罰1萬並吊照半年，女子提告抗罰。台北地院判決孫女免罰。

判決指出，孫女於今年7月9日傍晚騎機車在大度路三段與立德路口停紅燈時，拿出手機觀看有無未接來電，隨即放回包包內，附近員警看到後認定孫女使用行動電話有礙駕駛安全，違反道路交通安全處罰條例，要求孫女停車接受稽查。

不過，孫女在號誌轉為綠燈後逕自騎車往淡水方向離去。警方認定孫女因拒絕停車接受稽查而逃逸，開單舉發，台北市交通事件裁決所認定孫女違反處罰條例，裁罰孫女新台幣1萬元，吊扣駕駛執照6個月。孫女不服，提起行政訴訟。

孫女主張，自己停等紅燈時並未滑手機，只是一時性地打開手機看有誰撥打電話進來，並未影響交通，況且當時她並無酒駕或重大違規，而員警距離她100、200公尺，不確認員警要她停車盤查；她當時若有逃跑意圖，為何要等到綠燈才騎走。

法官勘驗當時的員警採證光碟，發現當時有大量的機車停等紅燈，孫女停在機車車潮的中央位置，距離員警有相當的距離。員警要求孫女靠旁邊停車，孫女回答「不要」、「那麼多人你都不叫，你叫我幹嘛」，員警再次要求孫女停車，不過，此時號誌轉為綠燈，孫女騎車離開。

法官指出，大度路當時的車陣相當長，孫女於冗長的靜止車陣當中，手持手機的行為短短不到10秒鐘，員警接近時，孫女手上已完全未持有手機，況且孫女只是看有沒有人撥打電話給她，不是進行撥接、通話或數據通訊，並非處罰條例規定「有礙駕駛安全的行為」。

法官認為，孫女縱使有拒絕員警攔檢而逕行離去的行為，但依相關判例，所謂「逃逸」於解釋上應包括停車受檢後，消極不配合出示證件，或不提供可查知行為人確實身分的文件或資料而離去現場，孫女的行為並不符合逃逸要件，因此判決撤銷原處分。全案可上訴。

北市 淡水 酒駕

延伸閱讀

追拒檢轎車 警騎車遭撞飛輕傷

台南男駕車未開燈拒檢 衝撞警車大暴走判4月

女駕駛拒檢還亂扯警察打人 妨害公務外再加一條誣告

男拒臨檢衝河堤投河逃逸 2小時後再見已成冰冷屍體

相關新聞

郵務士機車內信件起火 女子持打火機燒信辯點菸碰到

何姓女子涉嫌持打火機燒燬郵務士機車內郵件，幸好郵務士及時發現隨即用礦泉水滅火，未波及機車和附近房屋，全案經監視器畫面錄下...

愛上26歲小資女離家同居 小男友父提告和誘檢不起訴

桃園市26歲徐女與18歲袁姓男子認識交往，成為男女朋友，袁男今年3月間離家與徐女同居，袁父知悉徐女年紀較大，認為徐女和誘...

拘禁40小時催討4萬元 主嫌另案遇警圍捕身亡、同夥判刑

陳姓男子夥同鄭男用手銬銬住欠他4萬元的蘇姓男子，蘇被拘禁40小時後，轉開洗手台排水管，戴著手銬脫逃並報案。基隆地院審結，...

屏東恐怖情人不滿女友分手 砸毀監視器洩憤遭警函送

屏東30歲柯姓男子不滿陳姓女友提分手，持球棒到陳女上班的餐廳後門砸損監視器，店家報警處理。警方到場後，柯男已逃離現場，警...

疑酒駕與撿手機造成翻車 肇事男還須負擔租車理賠

台南市59歲張姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛租來的轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑似為撿手機，車輛失控撞上分隔島的變電...

貼布條控訴鄰居惡劣 醫師夥設計師聯手破壞吃官司

台中市陳姓女子在中區成功路的老家，與隔壁經營咖啡店的業者有糾紛，陳女將對鄰居的指控，以布條、紙卡、照片張貼在住處一、二樓...

他指蔡政府開會吃7千元便當 法官判免罰：沒查證不當但未造成恐慌

高雄李姓男子今年8月底涉於臉書貼文，指蔡政府部長級會議所訂的便當1個近7000元，「民進黨真是吃香喝辣蛤」，行政院長蘇貞...

後備軍人藉口涉案、開刀躲教召 法官認無理由仍判刑5月

台中市卓姓男子是後備軍人，有三度妨害兵役遭判刑紀錄，在今年2月間因停止召集的原因取消，國防部發出臨時召集令，要他在今年3...

2月男嬰獨留房內嗆奶死亡 有身孕保母仍被判須入獄

高雄吳姓保母前年給剛滿2個月的男嬰餵奶，涉將他獨留臥室睡覺，便外出購買早餐，隔1小時後才去查看，驚見男嬰疑因嗆奶窒息、全...

兒子呼吸窘迫急需錢 新手爸爸盜賣扣押物吃官司

台中市王姓男子涉嫌販售仿冒的Superdry衣物900餘件，去年間遭台中市調處扣押，並責付王妻代保管，未料王因剛出生的兒...

台31線南青路車速127公里被罰？ 桃警：測速器送驗無誤

桃園市蘆竹警方近月使用車載式移動測速照照相器，分別在蘆竹區台31線南青路508號前、八德一路、南山路三段、六福一路取締違...

逞口舌之快罵朋友「垃圾」 1個字要罰1500元

許姓男子今年6月和謝姓友人約在新竹市一間超商內貯備歸還所借之物，不料雙方一言不合發生爭執，許氣憤下對謝罵「垃圾」遭對方提...

熱門新聞

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

扯！買區間車票坐普悠瑪被查票 一路狂毆列車長爆粗口

老闆載移工圖方便用簡易插銷 國道4死2傷均未繫安全帶

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

房租提前解約半年不搬走窯烤爐 房東運回家不算偷竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。