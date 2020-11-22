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雙11詐騙集團最愛冒用平台 金石堂網路書店居冠

中央社 / 台北22日電

刑事局今天指出，有詐騙集團看準雙11購物節商機而假冒業者行騙，統計9至15日期間詐騙集團最愛冒用的前3名電商業者為金石堂網路書店、亞果元素及486團購網，提醒民眾慎防。

刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團趁雙11購物節期間假冒電商業者名義進行詐騙，根據9日至15日統計結果顯示，詐騙集團最喜歡冒用的前3名電商業者分別為金石堂網路書店、26件，ADAM亞果元素、17件及486團購網、12件。

刑事局指出，上述詐騙手法，均為受害人接獲詐騙集團假冒這些公司客服人員，告知受害人因電腦設定錯誤，要求對方操作自動櫃員機（ATM）解除設定，實際卻是將帳戶內款項匯給詐騙集團。

針對詐騙集團所使用話術，刑事局分別進行分析，首先，金石堂網路書店部分，詐騙集團先假冒其員工，告知消費者先前購買書籍「訂單錯誤、誤升級高級會員或是重複訂單」等藉口，要求消費者操作「ATM、購買遊戲點數或網路匯款」等方式進行解除。

其次，ADAM亞果元素方面，詐騙集團先假冒其員工，假稱消費者先前購買電子產品「訂單錯誤、遭駭客入侵或訂單無效重複扣款」等理由，需對方操作「ATM、購買遊戲點數或網路匯款」等方式進行解除。

最後，486團購網部分，詐騙集團同樣假冒其員工，假稱消費者日前購買網購產品因「誤設批發商、消費者網路下單過程錯誤或重複訂單」等，需操作「ATM、購買遊戲點數或網路匯款」等方式進行解除。

刑事局指出，詐騙集團使用話術不斷翻新，但都會要求民眾操作「ATM、網路銀行」輸入指定密碼來解除設定（密碼為詐騙集團的銀行帳號）；或「購買遊戲點數」方式，並將遊戲點數密碼告知詐騙集團，造成民眾財產損失。

為防範解析詐騙手法，刑事局表示，除每天提醒相關業者加強資安防護外，也呼籲業者依個人資料保護法規定，應主動告知消費者個資外洩情形；同時透過165反詐騙宣導管道定期公布高風險賣場，並彙整案件情資由專責單位循線追查可疑犯嫌。

詐騙集團 電商 金石堂

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