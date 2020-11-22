貼布條控訴鄰居惡劣 醫師夥設計師聯手破壞吃官司

台中市陳姓女子在中區成功路的老家，與隔壁經營咖啡店的業者有糾紛，陳女將對鄰居的指控，以布條、紙卡、照片張貼在住處一、二樓，曾鬧上媒體，咖啡業者受不了，選擇搬家，不過在今年4月間，陳女指控有兩名歹徒，涉嫌數度在她門口破壞布條，還撕毀千元大鈔，警方查出林姓醫師、李姓設計師涉案，兩人都辯稱「看不過，情緒失控」才動手破壞，但否認與咖啡店業者、屋主認識，全案依毀損罪，分判林、李二人拘役45天、10天，林另涉毀損國幣，判罰3000元。

據查，台中市陳姓女子在中區成功路的老宅，與隔壁承租經營咖啡館的業者有糾紛，雙方從房屋漏水、客人抽菸、停車問題、盆栽擺設位置、招牌擺設等，都爭吵不休，陳女甚至怪罪咖啡店業者的客人摔桌子，導致高齡母親受到驚嚇後住院，最後逝世，陳女利用張貼白布條、紙卡、照片的方式，控訴鄰居的行為，引發旁人側目，也讓業者不堪紛擾，選擇搬離。

根據判決書，陳姓女子在住處周邊裝有監視器，她在今年4月至5月間，拍攝到有歹徒涉嫌破壞她在住處張貼的布條，甚至有歹徒在現場撕毀一張千元鈔，她懷疑是有心人所聘請，因此報警提告，警方根據監視器畫面，循線追查到林姓男子（35歲）、李姓男子（30歲）涉案，分別自述是醫生與室內設計師。

林、李二人在警詢時，承認犯行，但否認與咖啡店業者或是屋主認識，辯稱只是單純「看不過」陳女的行為，且陳女將一樓張貼滿白布條、紙卡、照片「妨害觀瞻」，一時情緒失控，才會犯行。