他指蔡政府開會吃7千元便當 法官判免罰：沒查證不當但未造成恐慌

高雄李姓男子今年8月底涉於臉書貼文，指蔡政府部長級會議所訂的便當1個近7000元，「民進黨真是吃香喝辣蛤」，行政院長蘇貞昌出面駁斥為假消息，警方查獲後將李移送裁罰。但高雄地院簡易庭認為，李沒查證就貼文固然不當，但沒造成恐慌，不構成社維法63條，裁定免罰，可抗告。

警方移送指出，李姓男子今年8月30日晚間8點多，在臉書公開貼文「齣齣，民脂民膏呀！民進黨真是吃香喝辣蛤？詐蔡政府部長級會議的中午吃便！哇！山珍海味便當，剛才上網查詢一下，這是台北市仁愛路二段94號的山海樓手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供4-6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得花費1745，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不手軟，以前連戰時代開會吃便當一個便當500還是800，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢？？」

此貼文被媒體報導後，行政院長蘇貞昌9月間也出面澄清是假消息，警方清查出貼文者為高雄李姓男子，由轄區鳳山警分局將他依違反社維法63條「散布謠言，足以影響公共之安寧者」移送裁罰。

李姓男子供稱從LINE上看到這則訊息，就轉貼到他自己的臉書上，「我只是依據網傳反映事件，這是民主自由社會反應輿情言論自由範圍」、「我出發點完全是基於善意，我PO這影片是想促使檢調單位去調查」、「因為我不是檢調單位也不是徵信社，還有政府的個人資料保護法限制，店家基於個人資料保護不願透露事實，所以我根本無法查證內容」等語。

法官認為，李姓男子貼文用意是請政府出面解釋是否確實有吃6980元的便當，並促請檢調單位調查，且蘇貞昌出面澄清的時間點在他貼文之後，無法認定李是明知訊息非事實而散發。