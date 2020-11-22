後備軍人藉口涉案、開刀躲教召 法官認無理由仍判刑5月

台中市卓姓男子是後備軍人，有三度妨害兵役遭判刑紀錄，在今年2月間因停止召集的原因取消，國防部發出臨時召集令，要他在今年3月中旬到陸軍十軍團回役報到，但他無故不到，遭依妨害兵役判刑5月，卓不服提出上訴，並以當時他涉竊盜案、有腫瘤要開刀，所以沒報到，但台中地院審理後，認定卓涉案也未出庭聽判，開刀也是在應召日期之後，認定卓有心逃避召集，駁回卓訴請，維持判刑5月，得易科定讞。

根據判決書，卓姓男子是停役原因消滅的臨時召集應召員，經國防部後備指揮部在今年2月13日發出召集令，要卓在今年3月16日到成功嶺營區，向十軍團幹訓班實施回役報到，該召集令已在今年2月24日合法送達給卓，但卓事後無故未到營區報到，全案依妨害兵役罪移送法辦，沙鹿簡易庭依法判刑5月，得易科。