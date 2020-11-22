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後備軍人藉口涉案、開刀躲教召 法官認無理由仍判刑5月
台中市卓姓男子是後備軍人，有三度妨害兵役遭判刑紀錄，在今年2月間因停止召集的原因取消，國防部發出臨時召集令，要他在今年3月中旬到陸軍十軍團回役報到，但他無故不到，遭依妨害兵役判刑5月，卓不服提出上訴，並以當時他涉竊盜案、有腫瘤要開刀，所以沒報到，但台中地院審理後，認定卓涉案也未出庭聽判，開刀也是在應召日期之後，認定卓有心逃避召集，駁回卓訴請，維持判刑5月，得易科定讞。
根據判決書，卓姓男子是停役原因消滅的臨時召集應召員，經國防部後備指揮部在今年2月13日發出召集令，要卓在今年3月16日到成功嶺營區，向十軍團幹訓班實施回役報到，該召集令已在今年2月24日合法送達給卓，但卓事後無故未到營區報到，全案依妨害兵役罪移送法辦，沙鹿簡易庭依法判刑5月，得易科。
卓姓男子收到判決書後，以當時他涉嫌竊盜案，以及身體長腫瘤需開刀為由，辯稱並非無故不赴召集，提出上訴，但台中地院審理後，認為卓雖然有涉竊盜案，且開庭日期是在3月16日，不過卓也沒有出庭聽判，判決書送到戶籍地也無人領收，且卓稱患有腫瘤需要開刀，但開刀日期也是在今年8月間，早已過了召集日期，認定卓有心躲避召集，認定原審刑度妥適無違誤，駁回卓訴請，維持原判，全案判刑5月，得易科15萬元定讞。
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