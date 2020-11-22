2月男嬰獨留房內嗆奶死亡 有身孕保母仍被判須入獄

高雄吳姓保母前年給剛滿2個月的男嬰餵奶，涉將他獨留臥室睡覺，便外出購買早餐，隔1小時後才去查看，驚見男嬰疑因嗆奶窒息、全身癱軟，送醫急救仍不治。一審依過失致死罪判吳女1年4月徒刑，吳女上訴求情稱有身孕，服刑恐影響胎兒，但高雄高分院考量，判決定讞時她應已非懷孕，維持原判，仍可上訴。

已婚的吳女（32歲）領有居家式托育服務登記證書，在高雄仁武區的住處擔任保母，2018年11月27日起受託照顧10月剛出生的李姓男嬰，不料同年12月4 日上午6點15分，吳女餵完母乳後，約7點將男嬰單獨留在3樓臥室睡覺，她就外出買早餐，僅請同住的吳母有空時幫忙查看男嬰情形。

當天7點20分吳女返家後便跟母親一起吃早餐，直到8點半才上3樓，結果發現李姓男嬰已因嗆奶窒息，全身癱軟、臉色蒼白，吳女對他急救仍無效，趕緊送到高雄長庚醫院，但仍於上午9點40分宣告死亡。

李姓男嬰的父母高齡產子，又是獨子，發生此事難以接受，審理時指出吳女具有專業知識，應能預見喝奶後如果長時間無人在旁照料，可能因吐奶阻塞呼吸道而窒息死亡，主張她具有殺人之未必故意。

一審認為，吳女沒有傷害男嬰動機，但嚴重違反保母應盡的照護責任，疏失情節嚴重，造成巨大損害，考量她認罪、雙方沒和解，依過失致死罪判1年4月徒刑。

檢方上訴指出，吳女把男嬰獨留臥房近2小時，任他在房內嗆奶窒息，過失程度重大，還在一審起初抗辯是男嬰本身疾病導致，自己無過失，並沒誠心檢討，犯後更遲沒提出和解方案，顯見態度不好；吳女上訴則辯稱，她經濟不佳以致無法達成和解，且最後一次查看男嬰是在發現異樣40分鐘前，非超過1小時，她也求情自己懷孕，入獄服刑恐有不良影響。