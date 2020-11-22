快訊

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2月男嬰獨留房內嗆奶死亡 有身孕保母仍被判須入獄

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄吳姓保母前年給剛滿2個月的男嬰餵奶，涉將他獨留臥室睡覺，便外出購買早餐，隔1小時後才去查看，驚見男嬰疑因嗆奶窒息、全身癱軟，送醫急救仍不治。一審依過失致死罪判吳女1年4月徒刑，吳女上訴求情稱有身孕，服刑恐影響胎兒，但高雄高分院考量，判決定讞時她應已非懷孕，維持原判，仍可上訴。

已婚的吳女（32歲）領有居家式托育服務登記證書，在高雄仁武區的住處擔任保母，2018年11月27日起受託照顧10月剛出生的李姓男嬰，不料同年12月4 日上午6點15分，吳女餵完母乳後，約7點將男嬰單獨留在3樓臥室睡覺，她就外出買早餐，僅請同住的吳母有空時幫忙查看男嬰情形。

當天7點20分吳女返家後便跟母親一起吃早餐，直到8點半才上3樓，結果發現李姓男嬰已因嗆奶窒息，全身癱軟、臉色蒼白，吳女對他急救仍無效，趕緊送到高雄長庚醫院，但仍於上午9點40分宣告死亡。

李姓男嬰的父母高齡產子，又是獨子，發生此事難以接受，審理時指出吳女具有專業知識，應能預見喝奶後如果長時間無人在旁照料，可能因吐奶阻塞呼吸道而窒息死亡，主張她具有殺人之未必故意。

一審認為，吳女沒有傷害男嬰動機，但嚴重違反保母應盡的照護責任，疏失情節嚴重，造成巨大損害，考量她認罪、雙方沒和解，依過失致死罪判1年4月徒刑。

檢方上訴指出，吳女把男嬰獨留臥房近2小時，任他在房內嗆奶窒息，過失程度重大，還在一審起初抗辯是男嬰本身疾病導致，自己無過失，並沒誠心檢討，犯後更遲沒提出和解方案，顯見態度不好；吳女上訴則辯稱，她經濟不佳以致無法達成和解，且最後一次查看男嬰是在發現異樣40分鐘前，非超過1小時，她也求情自己懷孕，入獄服刑恐有不良影響。

二審合議庭考量原審判刑沒有過重，至於吳女雖正值懷孕，但預產期在本月20日，離二審宣判時間很近，所以當本案確定需入獄時，她應已無懷孕，駁回上訴。

高雄吳姓保母涉釀男嬰嗆奶窒息死亡，被依過失致死罪判刑，她求情現有身孕入獄會影響胎兒，但高雄高分院考量判刑定讞時她應已無懷孕，維持原判。圖與本案無關。本報資料照
高雄吳姓保母涉釀男嬰嗆奶窒息死亡，被依過失致死罪判刑，她求情現有身孕入獄會影響胎兒，但高雄高分院考量判刑定讞時她應已無懷孕，維持原判。圖與本案無關。本報資料照

懷孕 保母 母乳

延伸閱讀

新北居家托育媒合平台 上網找合格保母很方便

保母悶男嬰19分致死法院認定過失 家屬嘆不懂父母痛苦

受雇北市信義區豪宅當保母 54歲婦墜樓亡

新北推行動保母APP 預計明年7月上線

相關新聞

貼布條控訴鄰居惡劣 醫師夥設計師聯手破壞吃官司

台中市陳姓女子在中區成功路的老家，與隔壁經營咖啡店的業者有糾紛，陳女將對鄰居的指控，以布條、紙卡、照片張貼在住處一、二樓...

他指蔡政府開會吃7千元便當 法官判免罰：沒查證不當但未造成恐慌

高雄李姓男子今年8月底涉於臉書貼文，指蔡政府部長級會議所訂的便當1個近7000元，「民進黨真是吃香喝辣蛤」，行政院長蘇貞...

後備軍人藉口涉案、開刀躲教召 法官認無理由仍判刑5月

台中市卓姓男子是後備軍人，有三度妨害兵役遭判刑紀錄，在今年2月間因停止召集的原因取消，國防部發出臨時召集令，要他在今年3...

2月男嬰獨留房內嗆奶死亡 有身孕保母仍被判須入獄

高雄吳姓保母前年給剛滿2個月的男嬰餵奶，涉將他獨留臥室睡覺，便外出購買早餐，隔1小時後才去查看，驚見男嬰疑因嗆奶窒息、全...

兒子呼吸窘迫急需錢 新手爸爸盜賣扣押物吃官司

台中市王姓男子涉嫌販售仿冒的Superdry衣物900餘件，去年間遭台中市調處扣押，並責付王妻代保管，未料王因剛出生的兒...

台31線南青路車速127公里被罰？ 桃警：測速器送驗無誤

桃園市蘆竹警方近月使用車載式移動測速照照相器，分別在蘆竹區台31線南青路508號前、八德一路、南山路三段、六福一路取締違...

逞口舌之快罵朋友「垃圾」 1個字要罰1500元

許姓男子今年6月和謝姓友人約在新竹市一間超商內貯備歸還所借之物，不料雙方一言不合發生爭執，許氣憤下對謝罵「垃圾」遭對方提...

裝大學生成立動漫工作室 謊稱要靠捐款拿學分詐財

彰化縣林姓與趙姓男子去年8月間在彰化市火車站前向洪姓男子攀談，詐騙洪男說他們要成立動漫工作室，要募資金，學校教授說要他們...

台中拒改裝族噪音 環局明年啟動「聲音照相」超標就罰

台中市政府環保局今年與警察局、中區監理所聯合稽查民眾陳情噪音熱點，1至10月共攔檢544輛車次，檢驗不合格共237輛，不...

按喇叭起糾紛遭攔車 新手爸爸持鋁棒狂砸賓士車

台中市李姓男子在今年5月間，開車載妻子與4個月大的女兒開車行經大里區中興路時，因按鳴喇叭，與余姓男子駕駛的賓士車發生行車...

台東1廂行車疑打滑 失控撞民宅1傷送醫

台東太麻里鄉台9線美和段，今天早上6點多，1輛廂型車疑打滑失控撞擊民宅，車上2人幸無大礙。肇事原因警方調查中。

台南市警四分局長蔡進閱 出書記錄安平警政發展

台南市警四分局長蔡進閱任職3年多來，有感於在地的安平區誌沒有相關警政記載，以1年多時間書寫出版「安平警政紀實 」。 他今...

熱門新聞

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

中市太平警分局副分局長 上任3天喝花酒被拔官

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

「我控制不住自己」思覺失調男持菜刀砍超商店員

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

房租提前解約半年不搬走窯烤爐 房東運回家不算偷竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。