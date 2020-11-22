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兒子呼吸窘迫急需錢 新手爸爸盜賣扣押物吃官司
台中市王姓男子涉嫌販售仿冒的Superdry衣物900餘件，去年間遭台中市調處扣押，並責付王妻代保管，未料王因剛出生的兒子罹患呼吸窘迫症，急需用錢，因此在涉案衣物尚未發還前，就私自將衣物放上網路拍賣，賣掉500多件，藉此籌措資金，因王自知行為觸法，犯後馬上向檢調自首，台中地院審結，將王依隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，判刑2月，得易科。
根據判決書，王姓男子在去年8月間，涉嫌違反商標法案件，他所販售945件Superdry商標衣服，都遭調查局台中市市調處扣押，並責付給王妻保管，當時調查官要求，扣押的衣物在未依法發還前，不得有任何毀棄、損壞、隱匿等行為，不過因王的兒子出生後患有呼吸窘迫症，因急需金錢周轉，所以王就擅自將妻子保管的扣押物，在去年12月至今年1月間，將500多件放到網路販售。
王涉嫌違反商標法一案，在去年10月間由檢方偵結不起訴，但品牌業者聲請再議，高檢署智慧財產分署檢察長命令發回續查，全案在續行偵查時，王向檢方自首，涉嫌將扣押中的衣物拿到網路販售，全案依隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪起訴後，聲請簡易判決處刑。台中地院審結，依法判王2月徒刑，得易科6萬元罰金，可上訴。
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