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裝大學生成立動漫工作室 謊稱要靠捐款拿學分詐財
彰化縣林姓與趙姓男子去年8月間在彰化市火車站前向洪姓男子攀談，詐騙洪男說他們要成立動漫工作室，要募資金，學校教授說要他們靠捐款來拿學分，好心的洪男為了想幫學生，竟提領6萬7千元給兩人，兩人後來就「已讀不回」，洪男才知受騙而報警，彰化地方法院依詐欺取財罪將林男與趙男分處8個月和5個月有期徒刑。
林男與趙男是去年8月23日下午4點在彰化火車站前向洪男邀集「投資」，趙男
先向洪男佯稱，他們有一個活動，須以交易明細表來加分，他是學弟不懂，等一下會由學長來講解，再由林男向洪男佯稱，他們要成立動漫工作室，需要投資，他們大學教授說要靠捐款來拿學分，希望洪能捐款，最後會連本金加利息返還。
兩人即陪洪男到附近銀行領出現金6 萬7 千元交給林男，更與林男互設為LINE好友，林男說以後會告知投資成果，結果洪男事後再想與林男連絡，就已讀不回，無法聯繫了，洪男報警後，警方找到2人。
判決書指出，林男從2017年起早就犯有詐欺、竊盜案，前科累累，但林男聲稱他在飯店當服務生，父親、姐姐有智能障礙，經濟狀況不佳；趙男也聲稱他來自單親家庭，高中肄業，從事木工，兩人詐騙洪男後，由林男分得6萬元，趙男分得7000元。
兩人事後坦承犯行，並與洪男調解，答應分期賠償，不過還未還完全額款項，彰化地方法院依詐欺取財罪判處林男8個月、趙男5月徒刑，可上訴。
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