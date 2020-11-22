台中拒改裝族噪音 環局明年啟動「聲音照相」超標就罰

台中市政府環保局今年與警察局、中區監理所聯合稽查民眾陳情噪音熱點，1至10月共攔檢544輛車次，檢驗不合格共237輛，不合格率四成三五，累計裁罰達55萬800元。環保局明年啟動「聲音照相」超標就開罰。

環保局表示，明年將租6套固定式、2套移動式聲音照相設備，配合行政院環保署研訂的車輛行駛中噪音管制標準，加強取締改裝車輛噪音。

環保局代理局長陳宏益表示，中央正研訂車輛行駛中噪音管制標準，未來若「聲音照相」記錄到車輛音量超標可直接開罰。

環保局指出，使用的科學儀器均須事先送環境檢驗所比測，確認設備性能；環保局預計明年租賃8套聲音照相設備，配合中央強化取締噪音。