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台中拒改裝族噪音 環局明年啟動「聲音照相」超標就罰
台中市政府環保局今年與警察局、中區監理所聯合稽查民眾陳情噪音熱點，1至10月共攔檢544輛車次，檢驗不合格共237輛，不合格率四成三五，累計裁罰達55萬800元。環保局明年啟動「聲音照相」超標就開罰。
環保局表示，明年將租6套固定式、2套移動式聲音照相設備，配合行政院環保署研訂的車輛行駛中噪音管制標準，加強取締改裝車輛噪音。
環保局代理局長陳宏益表示，中央正研訂車輛行駛中噪音管制標準，未來若「聲音照相」記錄到車輛音量超標可直接開罰。
環保局指出，使用的科學儀器均須事先送環境檢驗所比測，確認設備性能；環保局預計明年租賃8套聲音照相設備，配合中央強化取締噪音。
環保局表示，今年1至10月環、警、監聯合稽查噪音熱點，共攔檢544輛車次，檢驗不合格共計237輛，累計裁罰55萬800元；另執行「高噪音機動車輛攝影系統」監測30場次、攔查4場次，並配合警察局通報案件，通知2530輛有改裝致噪音汙染疑慮的車輛到檢，檢驗不合格共33輛，累計裁罰6萬300元，後續並要求車主限期改善。
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