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按喇叭起糾紛遭攔車 新手爸爸持鋁棒狂砸賓士車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在今年5月間，開車載妻子與4個月大的女兒開車行經大里區中興路時，因按鳴喇叭，與余姓男子駕駛的賓士車發生行車糾紛；余先在一家加油站前，將李車攔下，李怒不可抑，拿出鋁棒理論後，余不甘示弱，用賓士車不斷迴轉衝撞李轎車，李因妻兒還在車內，也不斷持鋁棒對著余車揮擊。李、余二人分別依恐嚇、公危，分遭判拘役20日、8月徒刑。

根據判決書，李姓男子在今年5月14日晚間，駕駛轎車載妻子、4月大女兒開車行經大里區中興路2段時，與余姓男子駕駛的賓士車發生行車糾紛，疑李按鳴喇叭引發余不滿，余先按鳴喇叭且刻意併行在李車之左側，等李將車停在某加油站時，吳將賓士車斜停於李的轎車左前側，阻擋李的行車方向，妨礙李駕車通行往來的自由。

吳姓男子擋車的舉動，引發李姓男子不滿，也拿出鋁棒理論，並敲擊吳車的車窗玻璃，余不甘示弱，開著賓士車，不斷在內、外車道繞行，並不顧李妻兒仍在車內，不斷撞擊李車的車身，全案在警方獲報到場後，分別將二人依恐嚇、公共危險等罪送辦。

台中地院審結，認定李姓男子持鋁棒對著吳姓男子的車窗玻璃猛力敲擊，導致使吳心生畏懼，涉恐嚇罪，判拘役20天，得易科；另外吳情緒失控，駕車多次衝撞李車側邊及車尾，恣意跨至對向車道迴轉再衝撞，前後歷時4分鐘，無視其他用路人安全，涉犯公共危險、強制罪，判刑8月、得易科，全案可上訴。

今年5月間，台中市余姓男子將賓士車擋在李姓男子轎車前，引發李不滿持鋁棒理論、並攻擊車窗，余不甘示弱，開車衝撞李車，兩人都吃上官司。圖／讀者提供
今年5月間，台中市余姓男子將賓士車擋在李姓男子轎車前，引發李不滿持鋁棒理論、並攻擊車窗，余不甘示弱，開車衝撞李車，兩人都吃上官司。圖／讀者提供
今年5月間，台中市余姓男子將賓士車擋在李姓男子轎車前，引發李不滿持鋁棒理論、並攻擊車窗，余不甘示弱，開車衝撞李車，兩人都吃上官司。圖／讀者提供
今年5月間，台中市余姓男子將賓士車擋在李姓男子轎車前，引發李不滿持鋁棒理論、並攻擊車窗，余不甘示弱，開車衝撞李車，兩人都吃上官司。圖／讀者提供

恐嚇 加油站

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