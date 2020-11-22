莽男對執法台南警員飆髒話 判拘役40天
40歲潘姓男子被控去6月間，在蕭姓警員前住他位於台南市住處執行搜索時，涉嫌以粗話辱罵警員，台南地院依潘觸犯侮辱公務員罪，判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，潘於去年6月14日9點14分至10時20分間某時，經警持搜索票至他位於台南市住處內執行搜索時，對依法執行職務蕭姓警員儒當場辱罵髒話，案經嘉義縣布袋警分局報告偵辦。潘於偵查中坦承不諱，復有員警職務報告、現場錄音譯文卷可參考。
法官認為潘所為，觸犯刑法第140條第1項侮辱公務員罪，審酌潘依法執行職務警員無端以粗鄙言語侮辱，妨害警員依法執行公務，藐視國家公務員公權力正當執行，但念在犯後坦認犯行，兼衡部分警員願意原諒、犯罪動機、手段暨其素行等一切情狀，量處其刑。
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