台南市警四分局長蔡進閱 出書記錄安平警政發展

台南市警四分局長蔡進閱任職3年多來，有感於在地的安平區誌沒有相關警政記載，以1年多時間書寫出版「安平警政紀實 」。 他今天說，書中除了記載安平地區警政發展沿革外，更將警察平時的重點工作，完整呈現在鄉親面前，相信對於未來的警政工作推展必有助益。

警察的工作內容包羅萬象，凡舉治安、交通、為民服務，防疫、陳抗、集會遊行，大型活動安全維護、特種警衛等，都屬警察的重點工作範疇，蔡進閱將在安平擔任分局長3年多來工作經驗，書寫成書。

蔡進閱說，台南是文化古都、歷史古城，也是個人文薈萃、菁英聚集的寶地，但對於警政相關歷史的紀載不多，希冀藉由此書的出版，讓社會大眾更能了解警察的工作，也讓安平地區警政發展史能納入文字中。

擔任台南市警四分局長3年多時間，最令蔡進閱記憶中最深刻的事，是2019年2月16日，鄉民不滿虐死嬰兒嫌犯，聚眾包圍台南地檢署要圍堵涉案人，當時市警四調度警力，以柔性勸導並搭配嚴正執法方式勸離欲滋事民眾，當天涉案人被順利送出南檢前住台南看守所羈押，群眾逐漸散去，任務圓滿完成。