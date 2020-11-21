秋鬥明舉行警方公布交管圖 籲和平理性
明天是秋鬥遊行，遊行路線將從凱達格蘭大道出發，到民進黨中央黨部前結束。這次秋鬥訴求包括「食安」、「勞工」、「環保」、「土地正義」、「言論自由」等議題，台北市警察局表達尊重民眾集會遊行權益及意見表達自由。為維護集會遊行活動現場秩序及維持交通順暢，警方將在活動周邊道路實施適當交通管制，以及規劃相關安維勤務部署，並請民眾配合或提前改道。
台北市警察局晚間呼籲，警方一向秉持「依法行政」原則，並尊重民眾言論與集會遊行權利，但不容許現場發生任何形式的暴力或犯罪行為；並且呼籲持不同意見的團體或民眾，應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。
警方為維護參與群眾安全，及協助遊行路線周邊交通疏導，預訂於當明天上午10時起，管制凱達格蘭大道周邊道路，遊行預計14時出發，請用路人經過集會遊行地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。
警方請駕駛朋友避開團體遊行路線：凱達格蘭大道→（右轉）公園路→（右轉）常德街→（左轉）中山南路→（右轉）北平東路周邊，屆時以中山南北路、忠孝東西路口周邊影響最為嚴重，務必請避開此路段，交管區將包括北起市民大道；東至金山北路、杭州南路；南沿愛國東西路；西迄重慶南路、中山北路範圍。
警方呼籲參加表達意見與訴求的市民朋友，保持和平、理性，切勿因推擠傷害警察、阻材或破壞政府機關而觸法；並請不同意見、立場民眾，尊重雙方言論之表述，不要滋擾干預合法申准的集會遊行。
警方也呼籲活動相關發起人（主持人、代理人及糾察人員等），遵循申准的集會遊行路線表達訴求，主辦單位應「有能力將群眾帶出來，就要有能力把群眾帶回去」，不能放任群眾於台北市街頭遊竄，阻礙甚至癱瘓幹線交通，影響本市公共秩序及交通安全。
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