加拿大運毒收件人寫他已死的姊姊 男子一審遭判7年6月

王姓男子住台灣，他友人住加拿大，兩人串通從加拿大運大麻到台灣，王要友人將收件人寫上他已死亡的胞姊，住處寫他父母名下的房子。大麻一進海關，馬上被關務署人員查獲，送法務部鑑定共900公克，檢調循線將王逮補，士林地方法院審結，依運輸第二級毒品罪判他有期徒刑7年6月，可上訴。

判決指出，王2017年6月要住在加拿大溫哥華的友人寄大麻到台灣，友人用空紙箱包裝，旁邊有書本、玻璃裝蠟燭罐、蠟燭、相框掩飾異常，再委託美商的快遞公司寄送。王為避免風險，要友人將包裹收件人寫上他以死亡的胞姊，寄送地點寫他的父母住處，要讓大樓管理員親收。

大麻進入海關，當下被關務署台北關人員查獲，送法務部鑑定，大麻淨重900公克。檢調著手偵辦，往大麻去線追查，查出收件人其實是王。

檢調先派人佯裝送貨員，將包裹送到收件人住處，不過大樓管理員表示沒有此人（王已過世的胞姊），送貨員便貼上通知單離開。

數日後，美商快遞公司接獲不明人士來電，指定一名李姓男子代收該包裹，檢調獲悉，立刻派人送貨，見李出面收穫，馬上逮補。

李稱不知情，是接到他的房東王姓男子要求幫忙收貨。原來，收件人住處是李的父母住家，但房子早租給李，王才要李代收。

檢調循線逮補王，他辯稱不知道包裹是誰的，不知實際寄件人、收件人，與李男見面是要處理租屋簽約一事。