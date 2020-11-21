兩幫人馬街頭談判演變成大亂鬥 男子開槍傷人判7 年半

從事傳播業的蔡姓女子與呂姓男子去年因故發生爭執，雙方怒嗆「私下解決」，各自糾集人馬相約在三重街頭談判，一言不合演變成街頭大亂鬥，呂男友人吳姓男子持改造手槍朝人群連開4槍，擊中唐姓男子臀部。新北地院日前將吳男依殺人未遂及槍砲罪判刑7年6個月，可上訴。

判決指出，從事傳播業、綽號「小雨」的蔡姓女子與呂姓男子因細故發生爭執，去年3月深夜相約在三重區街頭談判，蔡女找前男友蕭姓男子及友人唐姓男子共5人分乘兩輛汽車赴會，呂男則找來從事油漆工的吳姓男子等8人助陣。

雙方疑因一言不合，分持棍棒在街頭上演大亂鬥，呂男見狀持改造手槍朝人群連開4槍，蔡女那方的唐姓男子臀部中一槍，當場流血，三重警方獲報迅速出動快打部隊到場逮人，中槍的唐男經送北市新光醫院急救救回一命。

因雙方人馬互嗆後變成火拚大混戰，吳男辯稱，因當時情況混亂，是朝對方汽車開槍，想喝止對方氣焰，並無意開槍傷人，事後也以3萬元與唐男達成和解。