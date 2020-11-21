向前交通局長索賠損失 中市府三審皆敗訴

中央社 / 台中21日電

台中市交通局長王義川遭台中市公共運輸及捷運工程處控告，不依仲裁結果堅持協商，導致市府多付196萬餘元利息，向王索賠損害賠償，一、二審敗訴後，上訴最高法院遭駁回確定。

判決書指出，台中市快捷巴士（BRT）藍線CL03標機電系統工程發生履約爭議，2017年經仲裁判斷，市府給付廠商1億8378萬餘元，以及5%利息。但王義川僅批示「以仲裁書為基礎，啟動下一階段協商」，未批准全部付款。

當時的公共運輸處長以Line詢問王義川「是否仍不提訴訟（指撤銷仲裁判斷之訴）繼續談判 」，王義川回稱「這件事我來負責，你們不用擔心；去撤銷仲裁會讓這件事拖得更長」，王義川在議會質詢時，堅持進行協商。該處僅支付廠商1億4903萬餘元，還有3475萬餘元未支付。

後來因前台中市長林佳龍連任失利，王義川也離開市府，但因他在離職前未與廠商完成協商，市府必須多付196萬餘元的利息。

台中地方法院認為Line對話並非「成立無名契約」，而是政治責任，不是他承諾協商失敗願意自己賠錢。王義川嘗試與廠商協商，屬於行政裁量未見過失、畏難規避等，判決公共運輸與捷運工程處敗訴。二審一樣敗訴。該處今年7月向最高法院上訴，仍判決敗訴，全案確定。

王義川在臉書表示，「盧市府為了BRT的事，打了三階段的訴訟，用台中市民的錢請律師，三審都敗訴！明知告不成，卻要濫訴，用公帑請律師，告輸了」，他質疑台中市交通局律師費和訴訟費用花了多少。

交通局長葉昭甫表示，本案係經專業律師評估，為了釐清相關人員的責任並維護本府的權益，委由律師向王義川請求因「遲未償還」廠商仲裁餘款所衍生的利息，對於本案的判決，本局表示尊重。

王義川 台中市 律師

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