「我控制不住自己」思覺失調男持菜刀砍超商店員

患有思覺失調症的游姓男子今年初疑因受幻聽症干擾，持菜刀砍傷超商店員，警方獲報循線逮捕行凶後躲回超商樓上住家的游男。因游男患病已23年，長期接受治療仍無法改善，日前依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，且須入相關醫療處所、機構，接受適當看管及治療，並監護3年，可上訴。

「案發時我在家中一直有幻聽，聽到有人叫我不要走出大門，否則就要殺掉我，但我忍不住，所以就拿刀子跑到住處樓下超商，朝店員頭部及脖子砍下去。」48歲的游姓男子落網後，供稱犯案前一直有奇怪聲音干擾他，讓他無法控制自已。

判決指出，在板橋區一間超商擔任店員的周姓男子，今年3月初站在店內櫃台前與另一名簡姓女店員聊天，未注意走進超商的游姓男子手中抓著一把菜刀，在毫無防備的情況下，遭游男持菜刀朝頭頸部揮砍一刀，游男砍入後立即逃出超商，躲回超商樓上住處。

警方獲報到場調閱監視器，迅速追查到逞凶的游男到案，並查扣行凶用的菜刀；而周男遭砍傷左臉及左耳下方，共有兩處長約10公分及15公分的刀傷，經送醫急救後無生命危險。

新北地院考量游男的辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，確因長期患有思覺失調症，導致產生幻聽症狀干擾其行為辨識能力，依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，且須入相關醫療處所、機構，接受適當看管及治療，並監護3年，仍可上訴。

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