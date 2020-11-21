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律師團隊訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

新北員警吸大麻 懲戒法院判降級改敘

中央社 / 台北21日電

新北市政府警察局汐止分局徐姓偵查佐涉嫌吸食大麻，經士檢處分緩起訴，案發後已辭職。懲戒法院認為，徐男嚴重損害政府信譽，判決降1級改敘。全案可上訴。

判決指出，徐姓男子今年1月間在KTV吸食第二級毒品大麻，2天後汐止分局督察組辦理特定人員尿液採驗，發現徐男施用大麻，移送士林地檢署偵辦。

士檢今年5月間處分徐姓男子緩起訴，新北市政府警察局認為徐男違反毒品危害防制條例，情節重大、事證明確，由新北市政府將徐男移付懲戒。

懲戒法院認為，徐男違反毒品危害防制條例，也有違公務員服務法第5條公務員應謹慎，不得有吸食煙毒而足以損失名譽行為的規定，審酌徐男嚴重損害政府信譽、坦承違法行為，日前判決降1級改敘。

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