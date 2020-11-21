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3分鐘內三度變換車道收3罰單 法官認有違比例原則撤2張

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

許姓男子今年3月28日下午5時51分駕車行經國道3號南向新化系統交流道附近車道未依使用方向燈，3分鐘內三度變換車道，經民眾檢具行車紀錄器提出檢舉，警方查明舉發，高雄市府也連開3張罰單，各裁罰3000元及記點1點，許不服提起行政訴訟，台南地院認有違比例原則，撤銷2張罰單，可上訴。

國道八隊依民眾檢具行車紀錄器，認許車於當天下午5時51分行經國道3號南向346.2公里新化系統交流道，由外側車道變換至減速車道時未依規定使用方向燈；下午5時52分行經國道3號南向346.4公里新化系統交流道，由匝道變換至另一匝道過程，未依規定使用方向燈；下午5時53分行經國道8號西向13.7公里新化系統交流道，由加速車道變換至外側車道過程，未依規定使用方向燈。

因此，警方查明違規屬實後逕行舉發，高雄市府交通局認為許上述時間、地點確有「行駛高速公路未依規定變換車道」違規事實，據以裁處，並無不合；依據道路交通管理處罰條例相關規定開出3張罰單，合計裁處罰鍰9000元，並記違規點數3點。

許主張，行經該路段通常會閃方向燈，或在安全無虞時提前關閉方向燈，致局部違反變換車道使用方向燈規定，民眾是否故意擷取片段圖像影片，請法官明察。

台南地院認許3月28日下午5時51分，駕車在國道3號南向346.2公里處，未依規定變換車道違規行為，依法裁處許罰鍰3000元並記點1點，於法並無不合。

但下午5時52分、53分，在國道3號南向346.4公里處及國道8號西向13.7公里處違規行為也挨罰，因有違反比例原則及連續舉發規定，於法不合，撤銷原處分。

許姓男子3分鐘內三度變換車道，連吞3張罰單，台南地院認高雄市府交通局有違反比例原則及連續舉發規定，於法不合，撤銷2張罰單。圖／本報資料照
許姓男子3分鐘內三度變換車道，連吞3張罰單，台南地院認高雄市府交通局有違反比例原則及連續舉發規定，於法不合，撤銷2張罰單。圖／本報資料照

車道 國道 罰單

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