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偷吐司不認罪獲判免刑 法院：無意義刑罰執行耗費資源

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園郭姓男子自稱買來的1包吐司有毒，帶回賣場想退貨因超過期限被拒絕，竟直接進去拿了1包沒付錢就走，他否認竊盜，辯稱「對方不給換他才自己拿」；法院認為竊盜犯行明確，但考量1包吐司價值55元，郭也無前科，判處他免刑，以免無意義刑罰執行耗費國家資源，可上訴。

檢警調查，郭2018年11月5日下午6點多，在中壢區1間大賣場向服務台人員表示，自己買的1包吐司有毒想更換，但對方發現已經超過更換期限拒絕，郭心生不滿，就進入賣場直接徒手偷了1包吐司，沒結帳就離開。

審理時，郭坦承拿了1包吐司沒結帳就走，但矢口否認竊盜，辯稱因為之前買的那包吐司有毒，但賣場員工不給他更換，所以他才想要自己換，自己也有將之前買的那包吐司，連同發票留在服務台上，沒有竊盜犯意及不法意圖。

法院根據現場監視器、賣場員工證詞等，認定郭竊取吐司行為明確，另他自稱之前買的那包吐司有毒，法院將吐司送鑑定，其酸鹼值為6呈現約中性，氰化物也是陰性反應，未檢出一般可揮發性有機藥物，不採信郭辯詞。

法院審酌，郭不思正當手段獲取財物，欠缺尊重他人財產觀念，但過去無前科、品性良好，僅因一時貪圖小利，且本案竊得吐司價值55元，已由賣場領回，考量郭犯行應足引起一般同情，若依刑法59條減刑科處最低刑度，猶嫌過重。

法院考量後，認為郭經此事應知警惕，依刑法61條免除其刑，以免無意義的刑罰執行，耗費國家資源與違反一般人情事理，且希望郭男能深切惕勵，勿重蹈覆轍。  

法院考量後，認為郭經此事應知警惕，依刑法61條免除其刑，以免無意義的刑罰執行，耗費國家資源與違反一般人情事理。記者曾健祐／攝影
法院考量後，認為郭經此事應知警惕，依刑法61條免除其刑，以免無意義的刑罰執行，耗費國家資源與違反一般人情事理。記者曾健祐／攝影

竊盜 監視器 發票

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