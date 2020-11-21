陪中風夫出庭妻才驚知他偷吃 怒告小三獲賠30萬

新北市李姓男子前年腦中風致成重度殘障，去年挨告妨害婚姻，李妻陪同出席開庭，檢察官當庭提示李男與唐姓女子發生性行為的錄音譯文，李妻才驚知丈夫與有夫之婦有婚外情，怒告唐女侵害配偶權並求償，新北地院日前判決唐女應賠償李妻30萬元，可上訴。

判決指出，李姓男子107年5 月因腦中風致成重度殘障，卻被邱姓男子提告妨害婚姻，李妻去年8月以輔佐人身分陪同中風重殘的丈夫出庭，檢察官當庭提示李男與唐姓女子二人，於前年3月在李男汽車上發生性行為的錄音譯文，李妻才驚知丈夫於中風前兩個月出軌，與有夫之婦發生婚外情，但邱男因逾期提告處分不起訴。