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陪中風夫出庭妻才驚知他偷吃 怒告小三獲賠30萬
新北市李姓男子前年腦中風致成重度殘障，去年挨告妨害婚姻，李妻陪同出席開庭，檢察官當庭提示李男與唐姓女子發生性行為的錄音譯文，李妻才驚知丈夫與有夫之婦有婚外情，怒告唐女侵害配偶權並求償，新北地院日前判決唐女應賠償李妻30萬元，可上訴。
判決指出，李姓男子107年5 月因腦中風致成重度殘障，卻被邱姓男子提告妨害婚姻，李妻去年8月以輔佐人身分陪同中風重殘的丈夫出庭，檢察官當庭提示李男與唐姓女子二人，於前年3月在李男汽車上發生性行為的錄音譯文，李妻才驚知丈夫於中風前兩個月出軌，與有夫之婦發生婚外情，但邱男因逾期提告處分不起訴。
李妻也因通姦罪已被廢止，以侵害配偶權對唐女提告民事求償80萬元精神撫慰金，新北地院認為過高，應人30萬元為當，日前判決唐女應賠償李妻30萬元，仍可上訴。
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