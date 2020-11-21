月包養3萬想幫按摩女贖身 癡心男再砸350萬驚覺遭詐

黃姓男子在舒壓館認識1名莊姓按摩小姐，對方自稱欠債不得已才在這工作，黃為了替她贖身，一交往就每月資助她3萬元，後又提領350萬元現金替她還債，未料莊拿到錢就神隱，黃並得知她根本沒離職這才驚覺遭詐，對莊提告求償350萬元，法院認為黃有理由，判莊應賠他350萬元，可上訴。

黃男主張，2018年11月到台北1間舒壓館消費，認識在店裡擔任按摩小姐的莊女，她當時以化名身分自稱，後來成為她熟客就展開交往，12月起就每個月資助莊3萬元，但對方仍覺得不夠，還謊稱自己欠銀行200多萬元，也欠媽媽150萬元，是不得已才在這邊工作。

黃說，為了讓莊不用繼續在舒壓館工作，決定要幫她還清債務，2019年7月就到銀行前後提領200萬、150萬元現金，並分兩次全部交付給對方，未料事後才得知莊仍在舒壓館上班，而且拿到現金後就不刻意避不見面，他這才大夢初醒驚覺遭詐，對莊求償350萬元。

莊女則說，在舒壓館工作的人為了保護自己，多以藝名或代號示人，是因黃對她有不理性言語、行為，所以才沒跟她講自己真名，並非刻意欺騙或隱瞞，也否認黃有交付350萬元現金給她，加上黃有暴力傾向所以才避不見面。

法院查，黃提領現金有銀行存摺佐證，而莊在被告刑事詐欺案中，於警詢時也說坦承有陪黃男去領錢，但辯稱對方給多少不知道，另舒壓館員工也證稱，莊有說黃給她100多萬元、200多萬元，所以知道莊獲得300多萬元。

另外，黃也說每個月都資助莊8000元至3萬元生活費，也有匯款紀錄佐證，且根據黃、莊2人對話紀錄，黃曾說「好好享受自由的第一天」、「咖啡廳有在徵人」，莊則回「拜託人家才不用老的」，黃則說「好啦我再聘用你，你先休息2個月」，可見黃男主張被騙可採信。